Vers une réouverture des déchetteries dans la Drôme et en Ardèche ?

Va-t-on vers une réouverture des déchetteries de Drôme et d'Ardèche ? La plupart d'entre elles sont aujourd'hui fermées, parce que les intercommunalités qui les gèrent n'avaient pas les moyens de les faire fonctionner. Mais désormais, les élus sont de plus en plus nombreux à réclamer leur réouverture, face aux dépôts sauvages qui se multiplient.

À Privas (Ardèche), le maire Michel Valla est lassé de voir les dépôts sauvages s'accumuler sur sa commune : "À proximité des conteneurs, on trouve des matelas, des sommiers, et on voit même dans l'hyper-centre des gens balancer des frigos, des téléviseurs", déplore-t-il. Selon lui, "c'est la non-ouverture des déchetteries qui entraîne de l'indiscipline". Le problème des déchets verts se pose aussi de plus en plus, notamment en Ardèche où le temps sec fait craindre aux pompiers des départs de feu.

Les dépôts sauvages constatés à Privas. - © Mairie de Privas

Pourtant, la loi n'interdit pas l'ouverture des déchetteries. La plupart ont simplement préféré fermer au moment du confinement par sécurité. Si bien que dans la Drôme par exemple, la préfecture incite maintenant les inter-communalités à les rouvrir. Mais attention, ce n'est pas si simple, prévient Christine Priotto qui étudie la question pour Valence Romans Agglo. "Une fois que les déchets sont dans la déchetterie, il faut pouvoir les enlever, les faire porter dans les filières de recyclage et toutes ne sont pas en fonctionnement. Et on n'a pas forcément les entreprises disponibles pour enlever les bennes", détaille-t-elle.

"Il faudra surement la police à l'entrée des déchetteries"

Et si les déchetteries viennent à rouvrir avant la fin du confinement, il faudra aussi gérer l'afflux. "Les gens sont confinés depuis un mois, ils ont coupé leurs arbres, fait du bricolage, ils en ont plein les maisons. Si d'un coup on ouvre et qu'ils arrivent...", imagine Christine Priotto. "Il faudra surement la police à l'entrée des déchetteries", prévoit-elle. La réorganisation avant une éventuelle réouverture devrait donc prendre encore plusieurs jours.