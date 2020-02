En Limousin, un à deux mois d'attente pour déposer une demande de passeport ou de carte d'identité

Depuis mars 2017, quinze mairies de Haute-Vienne sont équipées d'une station biométrique pour traiter les demandes de passeports et de cartes d'identité contre dix en Corrèze. Depuis, les délais sont toujours aussi longs et ça ne s’arrangera pas en cette période d'élection.

Vous devez renouveler votre carte d'identité ou votre passeport ? Si vous habitez en Haute-Vienne, aucun rendez-vous n'est possible avant un mois voire deux. Un délai variable selon les mairies. Obtenir ses papiers est une galère toujours aussi longue depuis la centralisation des stations biométriques il y a trois ans. Selon Charlotte Breuil, responsable du service "cartes d'identité et passeports" à la mairie de Limoges, la centralisation des services sur quinze terminaux en Haute-Vienne, est un "calcul rationnel" de l'Etat lié à la population.

Or, nombreuses sont les personnes qui font le tour des mairies avant de trouver le délai le moins long, selon l'urgence de la situation. Depuis trois ans, le service est saturé, il faut anticiper. C'est le cas d'Harmonie, habitante de Condat-sur-Vienne. Elle a fait plus de 60 km aller-retour pour renouveler sa carte d'identité : "Je dois me rendre dans un pays européen début mai, et ma carte étant périmée, j'ai d'abord appelé la mairie de Condat-sur-Vienne mi-janvier mais le délai pour obtenir un rendez-vous est de _presque deux mois_, auxquels s'ajoute un mois voire plus pour la fabrication. J'ai téléphoné aux mairies de Limoges, Saint-Junien, Couzeix, Aix-sur-Vienne...Puis j'ai contacté Eymoutiers et j'ai obtenu un rendez-vous trois semaines plus tard."

Seule la mairie de Limoges est en permanence continue la journée. Certaines mairies en périphérie confient avoir plus de personnes hors de leur commune et en particulier de Limoges. La mairie de Limoges fixe 68 rendez-vous par jour, mais elle possède sept stations biométriques contre une pour Saint Léonard de Noblat qui ne peut accueillir plus : "Nous avons accueilli 300 personnes entre janvier et février, c'est beaucoup. Là, nous sommes en période électorale donc début mars, les rendez-vous _seront l'après-midi seulement_", renseigne le service de la mairie.

En Corrèze, il semble que le combat est le même rapporte Céline : "J'ai été obligé de prendre une demi-journée de congé pour refaire les cartes d'identité de mes enfants. J'ai essayé à Tulle, à Malemort puis à Brive...en ayant fait une pré-demande sur internet."

Horaires d'ouverture des stations de recueil pour les demandes de cartes nationales d’identité en Haute-Vienne.

Certaines mairies diminuent leurs rendez-vous en vue des élections municipales. C'est le cas d'Aix-sur-Vienne et de Saint Léonard de Noblat, entre autres, mais pas de Limoges.