Demandeurs d'asile : 12.500 places d'hébergement créées entre 2018 et 2019

12.500 places d'hébergement pour les demandeurs d'asile et les réfugiés vont être créées d'ici à 2019, a indiqué mercredi le Premier ministre Édouard Philippe. Il a aussi précisé que les déboutés feraient "systématiquement" l'objet d'une mesure de reconduite dans leur pays d'origine.

Jugeant que la France n'est pas à la hauteur dans sa gestion des migrations, le Premier ministre Édouard Philippe a présenté ce mercredi un plan pour améliorer la situation des demandeurs d'asile. Un projet dont l'objectif principal est de créer au total 12.500 places d'hébergement pour les demandeurs d'asile mais qui prévoit aussi l'expulsion immédiate de ceux qui ne peuvent y prétendre.

Réduire le délai de traitement des demandes d'asile

Le Premier ministre a précisé que 4.000 places d'hébergement supplémentaires pour les demandeurs d'asile seraient créées en 2018 et 3.500 en 2019. 5.000 places provisoires d’hébergement devraient également voir le jour entre 2018 et 2019 afin de favoriser la transition vers le logement autonome des réfugiés les plus vulnérables.

Édouard Philippe souhaite notamment que le délai de traitement des demandes d'asile soit réduit "considérablement". Le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb a d'ailleurs appuyé l'objectif présidentiel de voir les demandes d'asile traitées en six mois, contre un délai actuel supérieur à une année pour de nombreux dossiers. Ces mesures, annoncées à l'issue du Conseil des ministres, s'accompagneront d'un projet de loi "en septembre 2017".

Nous proposerons un projet de loi qui permettra de renforcer l'efficacité de la lutte contre l'immigration irrégulière. #PlanImmigrationpic.twitter.com/Ovz9sTJBGJ — Edouard Philippe (@EPhilippePM) July 12, 2017

Impossibilité d'accueillir la totalité des migrants

"Nous devons faire en sorte que les migrants économiques comprennent qu'il ne sera pas possible d'accueillir la totalité des migrants dans notre pays", a-t-il ajouté. C'est pourquoi les personnes déboutées feront "systématiquement l'objet d'une mesure d'éloignement" dès le rejet de leur demande d'asile, a précisé le chef du gouvernement, en annonçant vouloir "redéfinir le cadre juridique de la rétention".

En 2016, "moins de 25.000 personnes ont quitté le territoire" sur 31.000 obligations prononcées. "Nous devons améliorer ces chiffres qui ne sont pas satisfaisants", a-t-il martelé.

Pour le moment, Édouard Philippe précise ne pas avoir calculé le coût de ce "plan migrant".