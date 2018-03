Que va-t-il advenir des demandeurs d'asile logés dans l'ancien lycée Poncelet de Metz et à Guénange ? Ces deux sites ont été mis en place en novembre dernier, lors du démantèlement du camp de l'avenue de Blida à Metz. Ils accueillent encore aujourd'hui près de 200 personnes en attente d'une réponse de l'État concernant leur demande d'asile. Or l'arrêté préfectoral qui réquisitionne l'ancien lycée et l'entreprise Adoma pour la gestion des lieux prend fin ce vendredi. Pour Guénange, il court encore jusqu'à fin avril.

Un sas pour une durée maximale de quatre semaines

France Bleu Lorraine a appris que le préfet avait pris en début de semaine un arrêté pour prolonger d'un mois la situation au lycée Poncelet. Le temps pour la mairie de Metz d'organiser l'après. Car c'est la commune qui devrait reprendre les rênes, à Poncelet, et y installer un sas d'accueil des demandeurs d'asile.

Car le mot d'ordre est simple et clair : il ne doit pas y avoir, en 2018, de camp de Blida comme on l'a connu ces cinq dernières années. Concrètement, cela signifie que les demandeurs d'asile qui arriveront à Metz devraient être logés le temps pour l'Etat de leur trouver un autre hébergement.

"Il y a une vraie volonté politique de la part du maire et de l'ensemble des élus, explique le conseiller municipal de Metz en charge de l'urgence sociale Raphaël Pitti. _Mais on parle bien d'un sas, c'est-à-dire une mise à l'abri temporaire, de deux à quatre semaines, pas plus_, en attendant que l'Etat organise l'hébergement des demandeurs d'asile."

Les bénévoles attendent de voir du concret

La Ville est actuellement en discussion avec les services de l'Etat pour réussir à mettre en place ce projet. Du côté des bénévoles, on semble accueillir cette nouvelle de manière plutôt favorable : "sur le principe oui, c'est toujours mieux pour les gens d'être dans du dur que dans les tentes du camp de Blida, précise Sylvie Deville, vice-présidente de l'association Adam (association d'aide aux demandeurs d'asile en Moselle). Mais on attend les conditions d'hébergement. Il faut que les choses soient correctes et qu'il y ait un encadrement à la fois social et juridique pour les personnes."

Le lycée Poncelet version mairie de Metz devrait accueillir jusqu'à 250 personnes. Par ailleurs, concernant le site de l'ancien camp de Blida, le président de Metz Métropole (à qui appartient le terrain, NDLR) a envoyé un courrier au préfet pour signaler que le terrain était pollué. Des études complémentaires ont été commandées pour déterminer le coût de la dépollution.