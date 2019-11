Le gouvernement va instaurer un délai de carence de trois mois avant que les demandeurs d'asile ne puissent accéder à la Protection universelle maladie, ont annoncé des parlementaires lundi soir. L'exécutif souhaite aussi permettre aux secteurs en tension d'embaucher plus facilement des étrangers.

Immigration : le gouvernement plus ferme sur les soins de santé, plus souple sur le travail

Ce mercredi, le Premier ministre Edouard Philippe doit annoncer 20 mesures sur l'immigration. Certaines ont été dévoilées lundi soir à plusieurs ministres et parlementaires, à l'issue d'un Comité interministériel sur l'immigration.

Un délai de trois mois pour accéder à la Sécu de base

Le gouvernement va instaurer un délai de carence de trois mois avant que les demandeurs d'asile ne puissent accéder à la Protection universelle maladie (PUMa), la sécurité sociale de base, ont annoncé lundi à franceinfo des sources parlementaires concordantes. Jusque-là, ils y avaient droit dès le dépôt de leur demande. La ministre de la Santé Agnès Buzyn s'est récemment élevée contre un "dévoiement" de la PUMa par des demandeurs d'asile venant de Géorgie et d'Albanie, "qui sont a priori des pays sûrs".

Autre mesure concernant la santé, la mise en place d'un accord préalable de la Sécurité sociale pour certains actes non-urgents qui entrent dans le cadre de l'Aide médicale d'Etat (AME), ont annoncé des parlementaires à l'AFP. L'AME, réservée aux sans-papiers et régulièrement controversée pour son caractère supposément dispendieux, bénéficie à 318.000 personnes.

Ces retouches à la PUMa et l'AME figureront dans les amendements du gouvernement examinés jeudi à l'Assemblée dans le cadre du budget santé.

Le gouvernement plus souple sur l'immigration économique

Le gouvernement veut par ailleurs faciliter l’immigration économique pour permettre aux secteurs en tension d’embaucher plus facilement des étrangers. L’exécutif veut trouver un dispositif permettant de "s'ajuster en temps réel aux besoins de nos entreprises". Dans cette perspective, le détail des filières en tension, datant de 2011, va être actualisé. "Il va y avoir jusqu'en avril un gros travail pour revoir la liste des métiers à autorisation de travail. Cela donnera des listes plus proches des territoires" et des objectifs fixés annuellement, a indiqué le député LREM Raphaël Gauvain.

Concrètement, chaque année, un arrêté fixerait le nombre de personnes qui pourront venir travailler de l’étranger dans des secteurs qui manquent de main-d’œuvre, indique franceinfo. L’employeur n'aurait pas à prouver qu’il a du mal à embaucher des résidents français. Ces quotas seront fixés après avoir consulté les parlementaires.