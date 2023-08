"Demandez Angela", des bars et restaurants s'engagent contre le harcèlement dans les Pyrénées-Orientales

Dans le département, le dispositif "Ici, demandez Angela", lancé par le gouvernement en 2020, n'était pas encore mis en place, c'est désormais chose faite. A l'initiative de l'UMIH 66, des restaurants, des hôtels, mais aussi des bars et des clubs de plage du département s'engagent à lutter contre le harcèlement, notamment le harcèlement de rue.

Désormais, si vous vous sentez suivi, harcelé ou en danger, vous pouvez rentrer dans les établissements (listés ci-dessous) afin d'être mis en sécurité et accompagné, de façon sûre. Pour cela, il suffira de demander "si Angela est là" afin de donner l'alerte sur sa situation. Le personnel n'a pas reçu de formation spécifique mais pour ceux qui ont rejoint ce réseau solidaire, il s'agit surtout de beaucoup de bon sens et de bienveillance.

Un réseau solidaire

Pour adhérer et pouvoir être identifié comme un lieu sûr contre le harcèlement, les commerçants engagés ont dû signer une charte nationale rédigée par le ministère chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. Selon le document officiel, le personnel de ces établissements consent "à porter assistance et soutenir toute personne faisant appel au dispositif, sans obligation de consommation, et en priorité par rapport aux clients". Si une personne est en difficulté, elle sera gardée en sécurité aussi longtemps que nécessaire. Dans ces bars et restaurants, il sera également possible de demander à faire charger son téléphone, si besoin, pour pouvoir repartir sereinement.

Les établissements concernés sont repérables grâce à un sticker collé sur leur vitrine. Il est rond, rouge, et avec des ailes d'ange. Actuellement, 29 adhérents de l'UMIH des Pyrénées Orientales ont déjà rejoint le réseau.

Lieux sûrs partenaires du dispositif de lutte contre le harcèlement

Perpignan

Le Delirium (bar), Au fût et à mesure (bar centre-ville et Saint-Charles), Le Quartier (bar), O'Flaherty's (bar), Le Petit Pastis (restaurant-bar), Le Foulon (restaurant-bar), Ô Belles gambettes (café-restaurant), Bam! (restaurant), Le Club (boîte de nuit)

Canet-en-Roussillon

Purple (boîte de nuit), Monkey (boîte de nuit), La Luna (boîte de nuit), Botanic (restaurant-bar)

Le Barcarès

Hôtel de la Mer (hôtel), La Marina (boîte de nuit)

Argelès-sur-Mer

Grand hôtel du Golfe (hôtel), Le Fanal (hôtel), Fina Boca (restaurant)

Saint-Cyprien

Le Belvédère (hôtel)

Torreilles

Le Maya club (restaurant-club de plage)

Collioure

Le Madeloc (hôtel)

Banyuls-sur-Mer

Les Elmes (hôtel-spa)

Port-Vendres

Les Jardins du Cèdre (hôtel)

Laroque-des-Albères

Le Café des artistes (bar-brasserie)

Montner

Auberge du Cellier (hôtel-restaurant)

Font Romeu Odeillo Via

La Grange (restaurant), La Chouette (gîte-auberge)

Aux Angles

Bel Angle (hôtel)