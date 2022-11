"Demandez Angela", le code anti-harcèlement arrive à Quimper

On pourra bientôt "demander Angela" dans les bars et les commerces quimpérois. L'initiative née Outre-Manche existe déjà dans plusieurs villes françaises comme Toulouse, Lyon, Caen , Reims ou St Brieuc. Son but : permettre à toute personne qui se sentirait menacée ou harcelée sur la voie publique d'aller trouver refuge dans des bars, commerces ou restaurants, grâce à cette phrase codée. "Lorsqu'on se fait siffler, qu'on est suivi ou qu'on se sent suivi, si on ne se sent pas bien, bref tout ce qui fait qu'une personne va se sentir en difficulté sur la voie publique et a besoin de trouver une issue de sortie", résume Philippe Brouveur, l'adjoint en charge de la tranquillité publique. Au mot clé "Angela" - référence au mot anglais "ange" -, les serveurs ou les commerçants, alertés, pourront ainsi mettre la personne en sécurité.

A Quimper, l'idée a émergé lors des assises de la sécurité début octobre. Les établissements engagés le feront savoir sur leur vitrine à partir de la fin janvier 2023 grâce à un autocollant "Angela" affiché sur leur vitrine. "Quimper est une ville plutôt apaisée, mais c'est en additionnant les différents dispositifs d'assistance qu'on améliorera encore le sentiment de sécurité sur la voie publique", insiste l'élu.

Une centaine de courriers envoyés

Des établissements qui ne doivent pas s'engager à la légère précise Anna-Vari Chapalain, adjointe en charge de l'égalité femmes-hommes et de la lutte contre les discriminations. Une formation d'accueil des victimes leur sera proposée."On leur demande aussi une conduite exemplaire. C'est important parce que si je prends le cas d'un bar, par exemple, on demande à ce que dans ce lieu, il y ait une vigilance au quotidien pour qu'il n'y ait pas de propos sexistes ou sexuels", confirme t-elle.

La mairie a envoyé une centaine de courriers, elle attend des retours d'établissements volontaires lors d'une réunion d'information prévue le 9 janvier prochain. Elle doit entre-temps mettre au point ses propres autocollants "Angela".