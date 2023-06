"Demandez Angela", le code anti-harcèlement encore méconnu à Pau

À Pau, environ 40 commerces sont aujourd'hui partenaires du dispositif " Demandez Angela ". Ce code pour lutter contre le harcèlement, les agressions et les violences a été lancé en 2021 à Pau. Les personnes qui sont harcelées ou victimes de violences peuvent se rendre dans les commerces qui ont l'autocollant "Demandez Angela" et dire "Où est Angela ?" pour être prises en charge. La mairie espère que d'ici fin 2023, 60 commerces seront partenaires. C'était déjà l'objectif annoncé fin 2022 . L'année dernière, il y en avait une vingtaine.

"Une très bonne idée mais je n'en ai jamais entendu parler"

"Tout ce qui peut être fait pour protéger les femmes est positif, c'est une très bonne idée sourit Odile. Faudrait-il la faire connaître plus, je travaille dans le centre-ville, j'habite Pau, je n'en ai jamais entendu parler." À la terrasse du salon de thé Suzani qui est partenaire , Charlotte est attablée et partage cet avis : "Surtout qu'il n'y a pas assez de protection, même les femmes qui vont au commissariat je trouve qu'elles ne sont pas assez écoutées, pas assez entendues. S'il y a des partenaires, des commerçants qui peuvent les protéger, les mettre à l'abri, c'est déjà bien !"

Dans la rue Saint-Louis, Sophie raconte une anecdote : "Ça m'était arrivé, j'étais commerçante, il y a 25 ans, une dame m'a dit qu'elle était une femme battue, je lui ai dit d'aller porter plainte et elle a dit je ne peux pas. Mais elle en a parlé chez un commerçant. Je ne savais pas que ça s'appelait Angela mais j'en ai entendu parler."

Les commerçants partenaires sont formés

le salon de thé Suzani a décidé d'être partenaire "Demandez Angela". Younes y travaille, il a été formé pour savoir quoi faire : "Si une dame demande de l'aide, si elle rentre dans la boutique, déjà je vais la mettre à l'aise, la faire asseoir, lui proposer peut-être un verre d'eau. Je lui demande de m'expliquer la situation et ensuite j'appelle la police pour qu'ils interviennent."

Un avis partagé par Inès, en stage chez Suzani : "Heureusement pour nous, on n'est pas habitués à le faire puisque jusqu'à présent on n'a jamais eu personne qui nous a demandé Angela. Je pense que la première fois on panique peut-être un petit peu sous le coup de l'adrénaline mais je pense que l'important est d'avoir les bons réflexes pour accompagner la personne. Même si on est un peu en panique, la personne l'est sans doute encore plus."

