Demandez le programme des animations de Noël à Châteauroux

L'annonce avait été faite il y a quelques jours : la patinoire ne s'installera pas place de la République cette année, concession face à la pandémie de Covid-19. Pour autant, la ville de Châteauroux a décidé de ne pas renier sur le reste des festivités qui s'adapteront toutefois à la crise sanitaire. Ainsi, le marché de Noël aura bien lieu du 12 au 24 décembre, de 10h à 19h, dans une version étendue pour permettre le respect de la distanciation sociale. Trente chalets seront installés. D'autres marchés auront lieu dans l'agglomération :

Saint Maur, le samedi 12 décembre de 10h à 20h en centre-ville

Luant, le samedi 19 décembre de 8h à 18h en centre-ville

Par ailleurs, un marché fermier aura lieu le 23 décembre de 14h à 19h au 24 rue des Ingrains à Châteauroux, au sein de la Chambre d'Agriculture. Une trentaine de producteurs locaux seront présents.

Pas de concerts mais des animations

Dans le même esprit, il n'y aura certes pas de concert de Noël en l'église Saint-André mais à la place, des déambulations et des animations feront vivre l'esprit de Noël dans les rues du centre-ville.

samedi 12 décembre : 15h, déambulation en chansons du duo Dominique Théret et Fabrice Guillot

dimanche 13 décembre : de 14h30 à 18h, chantons Disney

lundi 14 décembre : à partir de 16h, partez à la poursuite du Yéti de Noël

mardi 15 décembre : à partir de 16h, partez à la poursuite d'un ours polaire

mercredi 16 décembre : le magicien sculpteur de ballon Bruno Monjal

jeudi 17 décembre : à partir de 16h, partez à la poursuite d'un pain d'épices géant

vendredi 18 décembre : à partir de 16h, attrapez un renne géant

samedi 19 décembre : la banda "Les Diablotins" de Sainte-Sévère

dimanche 20 décembre : le magicien sculpteur de ballon Bruno Monjal et farandoles de lutins

lundi 21 décembre : à partir de 14h30, chants de Noël

mercredi 23 décembre : de 15h à 18h, fanfare de Noël

jeudi 24 décembre : à partir de 14h30, animation Reine des Glaces

A noter que le Père Noël sera présent en centre-ville les 12, 13, 16, 19, 20, 22, et 23 décembre de 15h30 à 19h. Il sera également là juste avant sa tournée, le 24 décembre de 15h30 à 18h.

France Bleu Berry sera sur le marché de Noël !

Les mercredi 16 et 23 décembre, France Bleu Berry délocalise ses studios et sera présent sur le marché de Noël entre 16h et 19h. Venez à notre rencontre !

Parkings gratuits

Tous les parkings en ouvrage, c'est-à-dire Diderot, Équinoxe, Centre-ville, les Halles et Hôtel de ville, seront gratuits les dimanches 6, 13 et 20 décembre ainsi que les jeudis 24 et 31 décembre de 6h à 21h. Les autres jours, la première heure y est gratuite.