Des riverains vent debout face au relogement temporaire des habitants du bidonville de Celleneuve

Le ton est donné dès qu'on arrive devant le terrain vague où les habitants du bidonville de Celleneuve doivent s'installer. Les riverains ont accroché une grande banderole : "Non au village de transition pour les Roms". Le 14 décembre 2021, en conseil, la Métropole de Montpellier a acté le démantèlement du bidonville de Celleneuve et précisé les modalités.

Un village temporaire de préfabriqués

Les 230 habitants quitteront le camp le 7 mars 2022. Une quarantaine d'entre eux déménageront dans des logements. Les autres (190 personnes, dont une centaine de mineurs) iront s'installer dans ce que la Métropole nomme un "village de transition". Ce village sera sur un terrain situé quartier de la Rauze, au sud de Montpellier, à la frontière avec Lattes. Un terrain qui appartient aujourd'hui à l'entreprise BRL, et d'une superficie de 5.000 m², ce qui représente à peu près la distance entre l'Opéra Comédie et la fontaine des Trois Grâces.

Concrètement, ces habitants vivront ici, dans des préfabriqués, pendant un an et demi. "Ce n'est pas encore bien défini mais ce sont des sortes d'Algeco améliorés, où il y aura un petit coin cuisine et des sanitaires, explique Caroline Dufoix, déléguée municipale en charge de la résorption du bidonville. Des logements chauffés et avec de l'électricité."

Une association sera sur place 24h/24 pour accompagner les familles sur des questions d'éducation, de santé, de travail. Elle organisera aussi des ateliers, par exemple des cours de français. L'idée est de tout faire pour les intégrer. C'est la raison pour laquelle la Métropole de Montpellier a choisi ce lieu : il est proche des écoles, d'opportunités professionnelles et des transports en commun.

Un lieu adapté?

Mais du côté des riverains du quartier de la Rauze, c'est de la colère et de l'incompréhension. Pour Patrice Rigault, un antiquaire qui habite ici depuis une trentaine d'années, le lieu n'est tout d'abord pas du tout adapté : il serait même dangereux pour les familles. "Il n'y a pas de trottoir sur cette route et quand on arrive en voiture, avec les virages secs, on n'a aucune visibilité : il va y avoir un accident, juge-t-il. Par ailleurs, il y a un gazoduc enfoui juste en-dessous, ajoute Patrice Rigault. Vous imaginez la catastrophe si les habitants creusent et le touchent?" L'autoroute passe juste au-dessus du terrain. Une centrale à béton et le centre d'épuration Maera sont juste à côté.

Christian Pons, 79 ans, n'est pas rassuré. Sa maison est collée au terrain : seul un mur les sépare. "Moi ce dont j'ai peur, c'est de me retrouver, un jour, nez à nez dans mon jardin avec des jeunes qui ont escaladé le mur, avoue-t-il. Qu'est-ce que je vais faire, moi, tout seul? Moi qui pensais finir mes jours tranquillement ici..." Si les habitants du bidonville s'installent à côté de chez lui : il déménagera. Et dans ce cas, il espère que la mairie lui proposera de racheter sa maison à un bon prix.

Là on est toujours sur Montpellier, mais derrière l'autoroute : ils les balancent là pour cacher la misère.

Philippe Mérican craint, a terme, de perdre son travail de maraîcher. Il travaille à deux pas du terrain retenu par la Métropole de Montpellier. "Je fais de la vente directe, explique-t-il. Ce sont des retraités qui viennent à pied : ils ne le feront plus s'ils doivent passer devant un camp de roms! Et puis à quoi ça sert que je fasse pousser des légumes si c'est pour ne pas pouvoir les ramasser. Parce qu'ici, vous rentrez comme vous voulez et vous ramassez ce que vous voulez."

Les opposants ont lancé une pétition en ligne, qui a recueilli jusqu'ici 2.000 signatures. Ils appellent aussi à se mobiliser. D'abord ce mercredi, à 17h, devant la mairie de Montpellier, pour une marche jusqu'au stade de la Rauze. Une seconde marche est organisée samedi, pour faire le trajet inverse : rendez-vous au stade de la Rauze à 14h30, direction les locaux de la Métropole de Montpellier, place de Zeus.

