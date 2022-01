Démantèlement du bidonville de Celleneuve : "J'en appelle à l'esprit de solidarité et de raison"

Dans deux mois, le 7 mars, le bidonville le plus important de Montpellier, celui de Celleneuve à l'ouest de la commune sera démantelé. Sur les 230 habitants qui y vivent, une quarantaine vont déménager dans des logements. Les 190 restants vont s'installer dans des Algécos sur un terrain au sud de Montpellier dans le quartier de la Rauze le long de l'A709. Ce projet suscite l'incompréhension et la colère des riverains. Ils se sont constitués en collectif et manifesteront samedi 8 janvier entre le stade de la Rauze et la mairie de Montpellier.

"Je crois qu'il y a beaucoup de peur et d'anxiété parmi nos concitoyens. Je les comprends. J'en appelle à l'esprit de solidarité et à l'esprit de raison." Le préfet de l'Hérault Hugues Moutouh tente aussi de rassurer en partie les opposants : "il y aura un accompagnement et une sécurisation des lieux. Pour autant, je pense que le choix de la métropole de Montpellier et le mien est un bon choix. Je crois qu'il faut se montrer raisonnable. Ce démantèlement est indispensable."

"Il faut aussi se monter solidaire. Tout le monde doit aussi partager la charge et la responsabilité d'accueillir les plus démunis" - Hugues Moutouh

à lire aussi Des riverains vent debout face au relogement temporaire des habitants du bidonville de Celleneuve