Démarchage téléphonique abusif : les assurances dans le collimateur des associations

Côte-d'Or, France

Depuis 2012, les litiges liés au démarchage téléphonique ont progressé de plus de 60%. Une situation que dénoncent les associations AFOC, CLCV, Familles Rurales, UFC-Que Choisir et UNAF, alors que l'examen d'une proposition de loi visant à mieux encadrer ce genre d'appels, a été repoussé à janvier 2020, et que le Comité consultatif du secteur financier doit adopter prochainement un avis sur le démarchage en matière d’assurance. Les associations de consommateurs réclament l'interdiction de cette pratique, et en attendant, son encadrement par des mesures urgentes.

Un problème que connaissent bien les conciliateurs de justice

Anne-Marie Pescayre préside pour sa part l'association régionale des conciliateurs de justice en Bourgogne. Elle a eu à traiter cette année quatre cas de contrats d’assurances abusivement conclus au téléphone. Trois des plaignants étaient accompagnés par une assistante sociale, ce qui montre dit-elle la vulnérabilité de ces personnes, souvent âgées. « On leur vend des choses, mais elles ne savent même pas quoi, elles ne comprennent pas, on dit qu’elles ont signé un accord électroniquement, alors qu’elles n’ont même pas d'ordinateur, et ne savent pas ce qu’est une signature électronique. Souvent, quand je demande un double du contrat signé électroniquement, on m’envoie un document, où la signature, c’est un point ». Selon Anne-Marie Pescayre, ces méthodes mériteraient d'être très encadrées par la loi, "parce que pour le moment ce n'est pas le cas". Les conciliateurs interviennent régulièrement pour faire annuler à l’amiable des contrats soutirés à des personnes fragiles. Leurs démarches sont gratuites, et chaque mairie dispose de leurs coordonnées.

Les abus du démarchage par téléphone

Les associations de consommateurs peuvent également épauler les victimes. Ainsi, une Côte-d’Orienne, Julia Gangneau, a sollicité l’appui de l’association CLCV, Consommation, Logement et Cadre de Vie, alors que son père avait cédé à un démarchage téléphonique, cette fois pour un contrat de téléphonie mobile. Les cartes SIM qui lui ont été envoyées ne fonctionnaient pas, on lui a donc fait prendre un nouveau téléphone, mais aucun contrat ne lui a été adressé. Sa fille a renvoyé le téléphone en question, la société lui a assuré que le contrat était annulé, mais depuis, une société de recouvrement revient régulièrement à la charge pour réclamer le paiement de factures. David Demey président en Côte-d’Or de l’association CLCV, précise que les sociétés de recouvrement ne peuvent se prévaloir des prérogatives d’un huissier de justice.

Quelques mesures pour éviter les dérives

Avec les quatre autres associations, David Demey dénonce une technique de vente dangereuse, en plein essor. Sollicités sans leur consentement, les consommateurs ne peuvent réaliser un choix éclairé et faire jouer la concurrence. En conséquence, il prône un meilleur encadrement du démarchage téléphonique en matière d’assurance, avec l’interdiction notamment de la vente « en un temps ». Il faudrait un délai incompressible à partir duquel le « second temps » pourrait intervenir, avec la signature d’un vrai contrat détaillé. Il souhaite aussi l’obligation de conservation de l’intégralité des enregistrements téléphoniques, pour disposer de preuves et sanctionner les dérives. Et puis il faudrait un mécanisme d’authentification des signatures, garant du consentement des consommateurs.

Une autre disposition serait la bienvenue : imposer un préfixe aisément identifiable, grâce auquel le consommateur saurait, avant même de décrocher, qu’il a affaire à un démarcheur.