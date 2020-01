En Côte-d'or, les associations de consommateurs veulent faire interdire le démarchage téléphonique

Vous recevez sûrement des appels régulier pour vous vendre une meilleure isolation ou un nouveau contrat d'assurance. C'est ce qu'on appelle le démarchage téléphonique, et vous êtes nombreux à trouver cela très intrusif. Plusieurs associations lancent une pétition pour obtenir l'interdiction pure et simple de cette pratique, à l'image de David Demay, le président de la CLCV en Côte-d'Or.

Qui ne dit mot consent

En France, il faut savoir que si vous n'avez pas dit clairement que vous refusiez d'être démarché, eh bien vous êtes considéré comme consentant : "C'est le principe du qui ne dit mot consent", détaille David Demay, qui imagine un système totalement inverse. "Nous, ce qu'on voudrait faire, c'est comme en Angleterre, où les gens acceptent d'être inscrits sur un fichier pour être démarchés. Ce sont les gens qui font la démarche, mais en France non. Et la loi qui se profile ne va pas dans ce sens-là."

Au contraire, même : la nouvelle loi donnerait plus encore de libertés aux démarcheurs d'après l'expert : "ce texte prévoit beaucoup plus de latitudes pour les entreprises, ça va être la porte ouverte à tout. Vous allez recevoir encore plus de coups de fil, alors qu'on arrive à un système où les gens ne veulent même plus décrocher !"

Pas de solution juridique pour faire cesser les appels

L'ironie va même plus loin : aujourd'hui, si on se sent harcelés, on ne peut pas porter plainte. David Demay résume : "à l'heure actuelle soit vous ne décrochez pas, soit vous avez la possibilité de faire valoir votre inscription à Bloctel. Vous pouvez aussi bloquer les numéros qui vous appellent au fur et à mesure. Même si vous êtes sur un fichier ou une liste bloquée, les entreprises trouvent la parade."