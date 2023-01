Démarchage téléphonique : les plateformes ne peuvent plus utiliser les numéros débutant par 06 et 07

Si comme de nombreux Français, vous vous sentez harcelés par des appels intempestifs cherchant à vous proposer un nouveau forfait de téléphone ou de changer de fournisseur d'électricité, ce nouveau dispositif devrait vous plaire. Depuis le 1er janvier 2023, les plateformes de démarchage téléphonique ne peuvent plus utiliser de numéros débutants par 06 ou 07.

Ces plateformes doivent désormais obligatoirement utiliser des numéros commençant par 0162, 0163, 0270, 0271, 0377, 0378, 0424, 0425, 0568, 0569, 0948, 0949 pour la France métropolitaine. Une mesure qui permet de rendre ces numéros rarement bienvenus plus facilement identifiables et donc de choisir plus facilement d'y répondre ou non.

Ce nouveau "plan de numérotation" piloté par l'Arcep, l'autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, vise à "mieux protéger les utilisateurs contre les abus et les fraudes", comme stipulé sur le site service-public.fr .

L'Arcep oblige également les plateformes à utiliser des numéros commençant par 09.37, 09.38 ou 09.39 pour communiquer avec leurs clients. Comme par exemple la livraison d'un colis ou le signalement de l'arrivée d'un chauffeur VTC ou le rappel d'un renez-vous sur Doctoblib.

Interdiction du démarchage téléphonique les week-ends et jours fériés à compter du 1er mars

A compter du 1er mars 2023, l'encadrement des appels commerciaux sera encore plus strictement encadré. Les plateformes téléphonique auront l'autorisation d'appeler uniquement du lundi au vendredi de 10h à 13h et de 14h à 20h. Le démarchage téléphonique deviendra donc interdit les week-ends et les jours fériés.

Cet encadrement s'appliquera aussi bien aux personnes non inscrites sur la liste Bloctel, qui permet gratuitement d'inscrire son numéro pour s'opposer au démarchage téléphonique, qu'à celles inscrites mais sollicitées dans le cadre d'un contrat en cours. En revanche, ce cadre ne s'appliquera pas si le consommateur a donné son consentement exprès et préalable pour être appelé, le professionnel devant en justifier.

Une personne ne pourra pas être sollicitée par voie téléphonique à des fins de prospection commerciale plus de quatre fois par mois par le même professionnel ou par une personne agissant pour son compte. Enfin, lorsque le consommateur refuse ce démarchage lors de la conversation, le professionnel s'abstient de le contacter ou de tenter de le contacter avant l'expiration d'une période de soixante jours calendaires révolus à compter de ce refus.

La violation de ces règles pourra être sanctionnée d'une amende administrative d'un montant de 75.000 euros pour une personne physique et de 375.000 euros pour une personne morale.