Démarches sur internet : selon Familles Rurales en Haute-Vienne, "les gens se sentent délaissés"

Demandes de cartes grises, de papiers d'identité, déclaration de revenus : beaucoup de démarches se font aujourd'hui en ligne, et, de plus en plus, uniquement en ligne. Pour Jacques Toubon, ce "tout internet" entraîne un recul de l'accès aux services publics pour de nombreux habitants. C'était l'un des points soulevés par le rapport annuel du Défenseur des droits jeudi.

Pas seulement les gens âgés...

Et Dominique Le Bail est bien d'accord. Cela touche évidemment "des personnes âgées, nombreuses à ne pas avoir internet, mais aussi des familles plus jeunes, qui ne sont pas encore familiarisées avec ce genre de démarches", raconte le président de l'association Familles Rurales en Haute-Vienne, qui répondait à 8h15 ce vendredi aux 3 questions de Jérôme Edant.

Le problème de la confidentialité

"Avant, les gens avaient l'habitude d'aller au guichet et de trouver quelqu'un pour les renseigner", rappelle Dominique Le Bail, "là, ils ne savent pas quoi faire et se sentent délaissés". Alors pour les aider, Familles Rurales a recruté une personne en service civique. Mais ça a ses limites, _"parce qu'à moment, on se retrouve face à des données confidentielles_, et là, il faut laisser la personne toute seule face à l'ordinateur, et donc perdue".

C'est exactement le problème décrit par les secrétaires de mairies, en milieu rural, qui sont souvent sollicitées par des habitants pour ce type de démarches.

Et Famille Rurale compte bien profiter du grand débat national pour mettre cette question sur la table.