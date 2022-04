Démarches en ligne : un nouveau bus France Services dans la Drôme pour réduire la fracture numérique

Depuis le 28 mars, un second bus France Services sillonne les routes drômoises, dans la basse vallée de la Drôme et le Haut Roubion. Il va permettre aux habitants de villages qui ont du mal avec Internet à faire leurs démarches administratives.

Depuis le lundi 28 mars, un véhicule bleu sillonne les routes drômoise. Il s'agit d'un bus France Services, dispositif national dont la communauté de communes du Val de Drôme s'est saisi. Elle a investi dans un camping-car à l'intérieur duquel deux administrateurs viennent en aide aux administrés loin des centre-villes et en difficulté à faire leurs démarches administratives en ligne.

Une aide dans toutes les démarches administratives

"L'objectif est de remettre les gens à moins de trente minutes d'un guichet", explique Benjamin Tant, administrateur avec Christel Octave. Ils se partagent ce petit espace avec une table dépliée à l'entrée et une petite pièce au fond avec une porte coulissante pour davantage de confidentialité.

"Nous accompagnons les gens pour tous types de démarches : dossier de retraite, renouvellement de carte grise, permis de conduire, dossier pôle emploi", détaille Christel Octave. Des accompagnements plus ou moins longs pour des administrés parfois perdus. "Nous avons des personnes qui souffrent de phobie administrative, on est là aussi pour les aider", complète Benjamin Tant.

Ce vendredi 1er avril, le bus s'est garé à Divajeu, petit village de 700 habitants. Impossible de ne pas voir le véhicule bleu au loin, malgré la neige qui tombe ce jour-là. D'ailleurs, les flocons réfrènent peut-être l'envie de sortir, car aucun habitant ne s'approche. "Nous avons pourtant été surpris, se rappelle Benjamin Tant. Surpris et ravis de voir qu'à chaque endroit où nous passons, des gens sont là dès le début voire avant notre arrivée".

De plus en plus de démarches en ligne

À quelques centaines de mètres, dans la mairie, Christian Gresse, accueille ce bus avec beaucoup de joie : "Après la fermeture de beaucoup de services publics, c'est une bonne idée. Nous ne sommes pas très loin de Crest mais nous ne sommes pas sur place quand même. Divajeu est une commune très rurale. Nous avons des personnes âgées pas forcément disponibles pour aller faire leurs démarches à Crest".

À une semaine du premier tour de la présidentielle, force est de constater que les problématiques des services publics en milieu rural et de la fracture numérique sont absentes de la campagne présidentielle. "Ce n'est peut-être pas le souci de nos candidats, remarque Christian Gresse. Après, je comprends que nous ne pouvons pas mettre des services publics dans tous les villages. Nous ne sommes que 700 habitants ici".

C'est en partie pour limiter les déplacements en guichet que les démarches en ligne se multiplient. Une marche en avant qui ne plait pas à Anne-Laure, une habitante : "Ce monde devient de plus en plus complexe avec l'informatique. C'est complexe et même pas seulement pour les personnes âgées. Il faut 10.000 codes, on devient toqués. Je ne suis pas d'accord avec cette société, je vais être clair".

Le bus France Services reprend la route cette semaine avec un arrêt au Poët-Célard ce lundi matin et à Mornans dans l'après-midi.