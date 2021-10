Démarrage d'importants travaux aux abords de l'hippodrome de Craon

Dans quelques mois, l'hippodrome de Craon ne sera plus traversé par la route départementale 25 venant de Segré. Une ancienne entreprise vient d'être démolie dans la zone d'activité Eiffel pour permettre à d'autres sociétés de déménager. Une nouvelle route et des entreprises vont être construites.

Après des années de discussions, le projet de déviation de la route qui coupe l'hippodrome de Craon vient de débuter avec la démolition d'une ancienne entreprise, SFPS, spécialisée dans la nutrition animale, dans la zone d'activité Eiffel.

Cela va entraîner le déménagement d'autres sociétés, la création d'une nouvelle zone économique de sept hectares et la construction d'une route pour permettre aux véhicules venant de Segré d'arriver à Craon et vice-versa. La piste de l'hippodrome pourra ensuite être agrandie et totalement sécurisée, sans être obligé de couper la RD25 une quinzaine de fois par an.

Hugues Crosnier, président de la société de course de Craon-Mayenne est très heureux de pouvoir en profiter pour réaménager l'hippodrome et son dernier virage en épingle à cheveux.

On a un virage qui est quand même assez atypique, sur la partie de courses plates, ça va permettre de reprofiler tout ce tournant là et apporter satisfaction demain à tous les professionnels qui, aujourd'hui, ne plébiscitent pas toujours notre dernier tournant qui est quand même assez particulier à prendre.

L'hippodrome de Craon va donc gagner en attractivité et avec la construction d'une nouvelle zone d'activité, ce sont de nombreuses entreprises qui vont pouvoir se développer. Un travail de longue haleine pour Daniel Gendry, vice-président de la communauté de communes du pays de Craon en charge de l'économie.

"Ça met du temps, forcément, puisqu'il y a beaucoup d'intervenants dans le cursus. Il y a aussi des industriels qui ne voyaient pas trop l'intérêt du développement de cette nouvelle zone puisqu'ils étaient déjà installés et qu'il a fallu négocier avec eux des échanges de terrains pour pouvoir réaliser cette fameuse route pénétrante."

Daniel Gendry, vice-président de la communauté de communes du pays de Craon en charge de l'économie Copier

La construction de cette nouvelle route devrait débuter au printemps 2022. Avant les premières courses sur la piste agrandie de l'hippodrome en 2023.