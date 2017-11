Coup d'envoi pour le marché de Noël de Reims

Le marché de Noël de Reims a ouvert ce jeudi sur le parvis de la cathédrale Notre-Dame. C'est le troisième plus grand marché de Noël de France derrière Colmar et Strasbourg.

C'est parti pour un mois de ventes de confiseries, vins chauds et produits artisanaux à Reims ! Le marché de Noël a ouvert ce jeudi sur le parvis de la cathédrale Notre-Dame ! Avec 1,8 million de visiteurs l'an dernier, c'est le 3ème plus grand marché de Noël de France derrière Colmar et Strasbourg.

Au total 145 chalets sont installés jusqu'au 27 décembre. Comme celui de Céline, qui fait pour la première fois le déplacement à Reims. "C'est le début d'un grand mois qui s'annonce. Je vais vendre du fromage du Pays Basque, de la charcuterie, et des bons apéritifs. Idéal pour les fêtes!", raconte-t-elle. A une dizaine de mètres, Christian, lui fabrique des compositions d'épices. "L'installation s'est bien passée, mise à part les nouveautés au niveau des emplacements. C''est un peu l'incertitude au niveau de la circulation des gens... On verra bien si les entrées fonctionnent."

1er jour pour le marché de Noël de #Reims. pic.twitter.com/c4vdwRqFDS — France Bleu Champagne-Ardenne (@fbleuchampagne) November 23, 2017

Comme chaque année on trouve dans les allées du marché des produits artisanaux, festifs, ou encore gastronomiques... Mais les gens se rendent aussi au marché de Noël de Reims pour le Royaume des enfants et le marché des artisans, situés à proximité, dans les allées du Palais du Tau. Des animations sont prévues pour les moins de douze ans, comme une maison du Père Noël, mais aussi un petit train et une crèche.

Le marché de Noël de Reims est le 3ème de France après celui de Colmar et de Strasbourg. © Radio France - Raphaël Cann

Malgré le vent, ce jeudi, les premiers visiteurs ont fait leur apparition. Mathis est étudiant à Reims. "On a déjà fait un peu le tour, on a regardé les différents stands à la recherche de cadeaux. Mais on est surtout là pour le plaisir des yeux. Quand on voit certaines charcuteries, certains fromages ou autre bijoux fantaisie c'est toujours sympa !", explique le jeune homme.

Par ailleurs cette année encore, l'igloo France Bleu est installé à l'intérieur du marché. Les visiteurs pourront assister en direct à des émissions. Et si d'autres marchés de Noël que celui de Reims vous intéressent, retrouvez notre carte interactive des marchés de Noël de la Marne et des Ardennes.