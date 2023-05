Déménagement réussi pour les 329 élèves du groupe scolaire Léo Rousson à Nîmes

Les 369 élèves de maternelle et de primaire de l'école Léo Rousson, située dans le quartier du Clos d'Orville à Nîmes devront patienter avant de retrouver leurs nouvelles salle de classe. Les travaux de destruction-reconstruction de cette école vont en effet démarrer. C'était la dernière de la ville à ossature métallique, dite « Pailleron ». Vidée de tout son mobilier durant les dernières vacances scolaires, elle doit être désamiantée avant d’être totalement détruite. 18 mois de travaux seront ensuite nécessaire pour la reconstruire. La fin des travaux est prévue pour janvier 2025.

Les élèves "déménagés" depuis le 11 mai

Pour permettre ces travaux, les élèves des 13 classes élémentaires et des 6 classes maternelles, 329 élèves au total ont du être déménagés. Les premiers, en pleine nature, à l'espace éducatif et de loisirs Mas Boulbon dans la zone de Grézan, à 4 km de l'école. Le déplacement s'y fait en bus. Les centres de loisirs continueront toutefois à y être accueillis le mercredi et pendant les vacances scolaires. Les 116 élèves de l’école maternelle eux, sont accueillis à l’école Emile Gauzy, rue Guynemer. La Ville a investi 1,7 M d'euros pour rénover une aile et une cour du groupe scolaire. Elle est désormais équipée d'un préau isolé phoniquement, d'une salle de motricité et d'un accès PMR.