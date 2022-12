Demi-finale de foot France-Maroc : les feux d'artifice sont interdits en Corrèze et en Haute-Vienne

La vente, le stockage, le transport et l'utilisation de feux d'artifice est interdite en Corrèze à partir de ce mercredi soir, 18h et jusqu'à 8h jeudi matin. Une décision prise par la préfecture du département, pour limiter les risques de débordements à l'issue de la demi-finale du mondial de foot entre la France et le Maroc. Dans son arrêté, publié ce mardi, la préfecture met notamment en avant les dangers et risques de blessures ou de dégradations liés à la manipulation d'engins pyrotechniques dans des lieux de grands rassemblements de personnes.

Les autorités insistent aussi sur les troubles à l'ordre public et les nuisances pour le voisinage que génèrent les tirs sauvages et sur le fait qu'ils sont "susceptibles de provoquer des alertes inutiles des forces de l'ordre et de les détourner aussi de leur mission de sécurité." Les contrevenants risquent jusqu’à 750 € d’amende.

La ville de Brive a publié un communiqué pour préciser les risques encourus en cas de tir sauvage de feu d'artifice. - © Ville de Brive

La ville de Brive a également publié un communiqué pour préciser que "si les autorités de police (Ville, Etat) ne remettent évidemment pas en question le droit de manifester sa joie au résultat d’une compétition sportive, celui-ci reste cependant concentré par des impératifs de sécurité qui s’imposent à tous." Cette mise au point intervient après des tirs de feux d'artifice constatés à Brive samedi dernier, à l'issue de la victoire du Maroc sur le Portugal. Elle précise qu'au-delà de l'amende encourue en cas d'infraction, des poursuites supplémentaires pourraient être engagées, en cas de dommage causé par des feux d’artifice.