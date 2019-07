Demi-finales de la CAN dimanche : l'appel au "fair-play et au civisme" du préfet de Haute-Garonne

Toulouse, France

Contrairement à Paris, Montpellier ou d'autres villes, la soirée de jeudi a été relativement calme à Toulouse. Beaucoup de bouchons, de klaxons et "quelques jets de projectiles contre des véhicules des forces de l'ordre mais le calme est revenu assez vite" selon la préfecture de Haute-Garonne. Mais dimanche les deux demi-finales de la compétition (Sénégal-Tunisie et Algérie-Nigéria) seront suivies avec attention par les supporters, et le préfet de Haute-Garonne et d'Occitanie veut éviter "les débordements".

France Bleu Occitanie : Aviez-vous prévu des effectifs de police supplémentaires jeudi soir?

Etienne Guyot : "Nous avions prévu un renforcement d'effectif. Nous ferons de même dimanche. On a deux matches à 17h et 21h, et comme en plus nous avons un dispositif présent pour les festivités du 14-Juillet nous serons extrêmement attentifs à ce qu'il n'y ait aucun débordement, aucune action créatrice de troubles à l'ordre public".

FBO : Cela peut se traduire comment? Vous pourriez séparer les deux événements?

Etienne Guyot : "Non ça veut dire que l'on est renforcé sur Toulouse et qu'en fonction de la situation que l'on pourrait rencontrer , il y aura des forces de l'ordre qui pourront être déployées aux différents endroits de la ville si nécessaire."

"Le message que je voudrais faire passer c'est que l'esprit sportif c'est l'esprit fair-play. Qu'on soit fier de la victoire de son équipe, bien sûr, on peut le comprendre! En revanche, il est inacceptable de s'en prendre aux autres équipes, aux forces de l'ordre ou aux autres communautés. Moi j'appelle à un comportement très civique et à un comportement maître de soi. Qu'il y ait de la liesse ou de l'allégresse je le comprends très bien mais en aucun cas cela ne doit se transformer en violence ou en dégradation ou en altercation. Le sport c'est la fête, ce n'est pas le conflit". Etienne Guyot, préfet de Haute-Garonne

FBO : Et vous appliquerez la fermeté exigée ce vendredi par le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner...

Etienne Guyot : "Exactement. S'il faut interpeller nous le ferons. Et ensuite la justice sera saisie et il y aura des sanctions."

FBO : Craignez-vous un effet de contagion après la médiatisation de ce qu'il s'est passé ailleurs ce jeudi?

Etienne Guyot : "J'espère surtout qu'il y aura un effet de responsabilisation. C'est cela que j'attends."