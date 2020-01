Demi-finales de la Coupe de la Ligue : les supporters se ruent sur les places du match Reims-PSG

Si vous souhaitez assister à la demi-finale de la Coupe de la Ligue entre le Stade de Reims et le Paris-Saint-Germain il va falloir se dépêcher ! En deux jours, 14 000 places ont été vendues aux abonnées et les 6 000 restantes partent à une vitesse impressionnante.

C'est clairement le rendez-vous sportif à ne pas manquer en ce début d'année 2020 : les demi-finales de la coupe de la Ligue au Stade Delaune le 22 janvier prochain à 21 heures. Le Stade de Reims affrontera le Paris-Saint-Germain pour tenter de décrocher une place en finale qui se déroulera au Stade de France.

L'engouement des supporters est impressionnant. Dix minutes seulement après l'ouverture officielle de la billetterie en ligne aux non-abonnés, il n'y a déjà plus de places disponibles en catégorie 1, 3 et 4. Il reste désormais des places à 50, 60 et 80 euros.

Les supporters se ruent sur les billets de la demi-finale de la Coupe de la Ligue - Capture d'écran

La billetterie était dans un premier temps seulement ouverte aux abonnés. Depuis vendredi, 14 000 places ont été vendues sur internet et au guichet du Stade Delaune. Une file d'attente impressionnante était visible ce samedi 11 janvier.

Et si vous ne parvenez pas à décrocher votre sésame, pas de panique, la rencontre sera à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Champagne-Ardenne.