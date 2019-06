Demi-finales de Top 14 : les animations prévues à Bordeaux les 8 et 9 juin

Bordeaux, France

Le coup de sifflet de la première demi-finale, entre le Stade Toulousain et La Rochelle retentira à 21h ce samedi au Matmut Atlantique. Mais bien avant cela, vous pouvez commencer à vivre la ville dès samedi matin. De nombreuses animations sont proposées tout le long du week-end.

Le match des supporters

Quatre places de la ville seront chacune dédiée à un club en lice ce week-end pour le Stade de France. Au centre de chaque place, un bouclier de Brennus tactile sera installé. Chaque supporter pourra donner un point à son équipe en touchant le bouclier une fois. Les "moments forts" pour jouer ? Samedi de 13h à 16h et dimanche de 9h30 à 12h30. L'équipe gagnante sera révélée au cours d'un show qui aura lieu dimanche à 13h, placette de Munich (au Village Top 14 Rugby Tour).

Des animations sont proposées les 8 et 9 juin à Bordeaux. © Radio France - Oanna Favennec

Voici les places et les équipes correspondantes :

Place Camille Jullian pour l’ASM Clermont Auvergne

Place du Palais pour le Stade Toulousain

Place Saint Pierre pour le Stade Rochelais

Place Fernand Lafargue pour le LOU Rugby

Un "village rugby" place des Quinconces

Le "Village TOP 14 Rugby Tour" est installé sur la plus grande place d'Europe, au coeur de la ville, avec, évidemment, des animations sur un terrain de rugby installé pour l'occasion face à la Garonne, ou encore la découverte du Bouclier de Brennus, un haka géant, l'apprentissage des bons gestes... Des joueurs professionnels et des ambassadeurs seront également présents.

Des animations au stade

Le parvis du Matmut Atlantique sera lui ouvert quatre heures avant le début de chaque rencontre. D'ailleurs on vous conseille de vous y rendre tôt afin d'éviter la cohue dans les transports. Ouverture de la zone à 17h le samedi, à 12h30 le dimanche. Il y aura des jeux : la Passe, la Touche, l'Essai ou le défi Top 14 (pour tenter de gagner des places pour la finale de Top 14 au Stade de France).

De la musique viendra également entourer l'épreuve sportive :

le samedi : Yoë en avant match, un DJ set de 23h à 0h30

en avant match, un DJ set de 23h à 0h30 le dimanche : The White Socks animera l'avant et l'après-match

De l'art dans la ville

Les étudiants en design de l'Ecole Supérieur des Beaux-Arts de Bordeaux ont planché pour l'événement. Ils présenteront leurs créations : une représentation du maul et de la mêlée Jardins de l'Hôtel de ville, une représentation du banc de touche sur le quai Louis XVIII et une exposition de quinze vestes aux couleurs du Top 14 aux Galeries Lafayettes en guise de maillot.

Une émission spéciale sur France Bleu samedi midi

Dans les transports ou dans la ville, vous pouvez écouter France Bleu Gironde, France Bleu La Rochelle, France Bleu Occitanie ou France Bleu Pays d'Auvergne entre 12h et 13h. Grâce notamment à l'ancien pilier du XV de France Christian Califano, ou encore Baptiste Serin, Raphaël Lakafia et Benjamin Fallvous en apprendrez plus sur la routine d'avant-match des joueurs. Vous serez avec les journalistes spécialistes des clubs pour des analyses, mais aussi avec les supporters, qui pourront partager avec vous leur amour du ballon ovale, et de leur ville.