Démission d'un prêtre pour une femme : "C'est un choc pour tout le monde", réagit l'évêque d'Orléans

"C'est un choc pour tout le monde de voir partir un prêtre estimé", affirme avec beaucoup d'émotion Monseigneur Jacques Blaquart, évêque d'Orléans. Le 28 janvier dernier, Christophe Chatillon, recteur de la cathédrale d'Orléans, annonçait sa démission pour vivre avec une femme. Selon Jacques Blaquart, cette annonce doit donner lieu à des réflexions sur l'accompagnement des prêtres dans leur sacerdoce. Mais il n'est pas en faveur de l'abandon du célibat pour les prêtres.

ⓘ Publicité

"Quand les gens me disent 'les prêtres devraient se marier!', je leur dis 'mais attendez pourquoi vous voulez me marier ? Moi j'ai fait ce choix et il me rend heureux !", affirme-t-il. "Pour quelqu'un qui n'est pas croyant c'est peut-être quelque chose qui parait incongru", concède Monseigneur Jacques Blaquart. Entrer au séminaire est un engagement qui doit être respecté, au même titre que le mariage, selon lui. L'evêque d'Orléans n'est donc pas en faveur de la fin du célibat pour les prêtres qui ont suivi le séminaire. Mais il estime qu'il faut ouvrir un débat autour de la possibilité pour les personnnes déjà mariées de devenir prêtre.

Mieux accompagner des prêtres parfois isolés

Après cette démission, l'évêque d'Orléans veut réfléchir pour mieux "accompagner les prêtres dans leur sacerdoce" et éviter qu'ils soient isolés. Il souhaite leur dégager plus de temps pour la prière, leur offrir des moments de convivialité ou encore les inciter à vivre en groupe. C'est déjà le cas à Pithiviers, où cohabitent quatre prêtres qui se partagent les paroisses du nord du Loiret.

Monseigneur Blaquart a sollicité un rendez-vous dès le 19 janvier avec le père Chatillon parce qu'il s'était déjà apperçu "qu'il n'allait pas bien". Pendant cet échange, le recteur de la cathédrale d'Orléans lui a confié sa décision de "quitter le ministère" par amour une femme. "Tout de suite, je lui ai dis qu'on allait l'accompagner et que je respectais son choix", confie l'évêque qui a apprécié ce départ "en toute transparence et vérité". Une dizaine de jours plus tard, le père Christophe Chatillon annonçait publiquement quitter les ordres. Un temps d'échange avec les paroissiens secoués par la nouvelle a lieu ce samedi 4 février en fin d'après-midi, à la maison Saint-Vincent, à Orléans.