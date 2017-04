Démission de l'évêque de Dax : il y avait eu des soupçons à Toulouse

La démission de Monseigneur Hervé Gaschignard suite à des "rumeurs persistantes" a fait remonter à la surface d'autres suspicions à Nantes mais aussi à Toulouse, où l'homme d'Eglise a été évêque auxiliaire de 2008 à 2012.

Hervé Gaschignard a quitté ses fonctions à cause de rumeurs persistantes sur "des paroles déplacées et des attitudes inappropriées" qu'il aurait prononcées ou eu à l'encontre de jeunes croyants dans son diocèse. A ce jour, aucune plainte n'a été déposée. L'évêque de Dax avait pris du recul depuis le 31 mars expliquant avoir besoin de repos. Mais sa démission fait remonter à la surface son passé ici à Toulouse.

Quatre courriers après un stage d’été

Consacré en 2008, Hervé Gaschignard devient alors évêque auxiliaire au diocèse de Toulouse. Il est l'adjoint en quelque sorte de Mgr Le Gall tant dans les sacrements que dans le fonctionnement du diocèse. Il est notamment chargé de la formation des laïcs et des prêtres selon le journal La Croix. En juillet 2011, il participe à un pèlerinage VTT. Un séjour sportif et spirituel où les adolescents, par groupe, sillonnent des chemins. Ils sont plusieurs dizaines à participer à ce stage. Mais trois mois plus tard, l'archevêque reçoit quatre courriers. Quatre encadrants de ce séjour qui se disent "gênés" par ce qu'ils ont vu. Hervé Gaschignard aurait eu "des gestes trop marqués", "inappropriés" à l'égard de jeunes garçons.

En octobre 2011, l'archevêque Le Gall décide d'en informer la justice : il fait un signalement au procureur. Une enquête est ouverte mais la police judiciaire conclue qu'il n'y a rien de tangible : pas de plainte de famille, rien qui permette de prouver qu'il y a eu une agression. L'affaire est donc classée sans suite en décembre 2011. Quelques mois plus tard, Hervé Gaschignard deviendra évêque de Dax.

Ce jeudi, le service communication de l'évêché de Toulouse précise que Mgr Robert le Gall approuve la démission de l'évêque de Dax. Une procédure conforme aux nouveaux engagements de l'Eglise en matière de pédophilie que l'archevêque de Toulouse soutient depuis leur mise en place l'an dernier.