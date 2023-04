Démission de Monseigneur Ravel : les fidèles strasbourgeois regrettent une nouvelle polémique pour l'Église

C'était forcément une messe un peu spéciale qui s'est tenue à la cathédrale de Strasbourg dimanche 23 avril : la première depuis la décision de Monseigneur Ravel de quitter ses fonctions d'archevêque de Strasbourg. Une décision justifiée par la volonté de maintenir la paix, alors qu'une pétition avait recueilli plus de 1000 signatures de prêtres et de fidèles pour demander son départ, dénonçant notamment son management à la tête du diocèse.

ⓘ Publicité

Un "pointe de rupture" pour certains fidèles

Au milieu des chants grégoriens et des récitations de versets de la bible, la démission de monseigneur Ravel s'est faite une place dans le déroulé de la première messe du dimanche à la cathédrale de Strasbourg. "Ils en ont un peu parlé en catimini, témoigne Daniel, 33 ans, fidèle de toujours et pratiquant depuis quatre ans à Strasbourg. Dans son homélie, le prêtre a rappelé, et il a raison, qu'il fallait davantage se focaliser sur Dieu que sur les hommes, car les hommes sont des pêcheurs et peuvent commettre des erreurs."

"Il était bien avec les jeunes. Et comme chaque homme sous un costume, il avait ses qualités et ses défauts", témoigne de son côté Marie-Claude, qui ne veut pas accabler l'homme. En tant que fidèle, elle vient de toutes façons à l'église "pour Dieu, et pas pour ses serviteurs."

Un discours beaucoup repris par les fidèles devant la cathédrale, tout en glissant parfois quelques tacles au moment d'évoquer certains membres du diocèse. Si Christiane les juge "distants", Richard parle de curés et prêtres parfois "nostalgiques et un peu vieux jeu."

Daniel, lui, va plus loin. "Je pense que nous sommes dans un point de rupture entre une vision un peu plus traditionnelle de ce qu'est l'Église et une vision plus réformatrice. C'est un autre exemple du malaise au sein de l'Église alors qu'un mouvement traditionnaliste refait surface, en opposition à des évolutions de la société."

Tous les fidèles interrogés appellent donc, sans surprise, à la nomination d'un archevêque le plus rassembleur possible, tout en admettant la difficulté de la tâche. Pour Éric, qui parle d'un " nouveau bouleversement ", l'Église a en tout cas fait un premier pas . "Elle a entendu des choses. Je pense que c'est un signe d'ouverture et qu'il faut continuer d'aller dans cette voie-là."

La nomination du nouvel Archevêque de Strasbourg devrait prendre plusieurs mois. En vertu du régime concordataire en Alsace-Moselle, il est nommé par décret du président de la République, après décision du Saint-Siège.