Démission du cardinal Barbarin : une décision sage pour les fidèles à Lavaur

Lavaur, France

Philippe Barbarin devant le pape ce lundi. Il doit rencontrer le saint-Père à 10h pour lui remettre sa démission. Le cardinal du diocèse de Lyon avait annoncé qu'il souhaitait quitter ses fonctions après avoir été condamné à six mois de prison avec sursis pour ne pas avoir dénoncé les abus sexuels d'un prêtre, le 7 mars dernier.

Des fidèles qui soutiennent la décision du cardinal Barbarin

Une décision sage pour les fidèles à la sortie de la messe dominicale de la cathédrale Saint-Alain de Lavaur dans le Tarn ce dimanche. "Il le fallait. Les fidèles sont derrière lui pour le soutenir. Je crois qu'on est dans une démarche où on remet tout en place vers une plus grande exigence", explique Monique. "Il fait bien de rencontrer le pape pour qu'il puisse aussi mettre les points sur les i", ajoute Alexis.

Mais certains pensent qu'il aurait pu rester en fonction, surtout qu'il n'a jamais été accusé d'agression sexuelle. "Il a encore du travail à faire, déplore une fidèle. Toute faute est humaine. Il peut encore se ressaisir."

"On doit rester très humble"

La question du ménage dans l'Eglise était d'ailleurs dans le prêche du curé de la paroisse St-Alain de Lavaur ce dimanche matin. Pour le père Joseph Dequick "en tant qu'un des ministres de l'Eglise, il est normal que le cardinal Barbarin aille voir celui dont il dépend." Il reconnait que "c'est une crise, mais l'Eglise doit rester fidèle à ses valeurs en faisant le ménage et en étant attentif à ceux qui ont souffert à cause d'elle. Lors de mon prêche, j'ai invité les fidèles à rester ferme dans la foi, la patience et l'humilité. Car avec tout ce qu'il s'est passé, on doit rester très humble."

D'ailleurs les questions des abus sexuels et de pouvoir sont au centre d'une conférence organisée par ma paroisse vendredi 22 mars à 16h à la salle Saint-Fraçois de Lavaur.