Démission du maire de Saint-Brevin : des élus demandent un statut plus protecteur pour exercer leur mandat

Il était à bout. Après des semaines de menaces, le maire de Saint-Brevin Yannick Morez a décidé de démissionner ce mercredi. Celui qui est aussi médecin généraliste va quitter la commune. L'édile faisait face à une pression de l'extrême droite, opposée à un projet d'un centre d'accueil de demandeurs d'asile (Cada) dans la ville. Le domicile du maire avait même été visé en mars par un incendie criminel , sans faire de blessés. Selon l'association des maires de France, les agressions d'élus ont augmenté de 15% l'an passé par rapport à 2021. Invités de l'émission Ma France sur France Bleu, des élus réclament une meilleure protection des élus.

Des maires qui s'estiment seuls face à la violence

Si le maire de Saint-Viaud, près de Saint-Brevin estime que la décision de démissionner prise par son homologue est une "décision de sagesse", Roch Chéraud déplore de telles extrémités : "Il faut qu'on attende qu'il y ait des cas comme ça, des suicides, des meurtres pour que cela fasse un pataquès. Cela fait des années qu'on alerte les autorités et rien ne bouge !" dénonce-t-il sur France Bleu. Il regrette aussi le soutien tardif de l'exécutif : "Je vois les tweets de la Première ministre et du Président, mais je pense que ces soutiens, [Yannick Morez] les aurait voulus au moment où le cocktail Molotov a été jeté sur son terrain" s'agace Roch Chéraud qui réclame plus de considération : "J'espère que ce sera un électrochoc, c'est un élu qui a risqué sa vie pour la République !".

Sur France Bleu, il estime que, face aux menaces, les maires sont abandonnés par l'État : "L'appareil législatif a des trous dans la raquette, et on légifère si on doit mettre des drapeaux ou des portraits dans les mairies" s'indigne Roch Chéraud en référence notamment au pavoisement du drapeau de l'UE sur le fronton des mairies , voté à l'Assemblée. "On a un vide juridique au niveau de l'encadrement des réseaux sociaux" sur lesquels les menaces étaient nombreuses contre le maire de Saint-Brevin.

Selon lui, les maires sont victimes du rejet de l'autorité dans le pays : "Il y a une défiance de la société sur tout ce qui est autorité" constate Roch Chéraud, également président des maires ruraux de Loire-Atlantique. "La fonction de maire n'échappe pas à une dérive de notre société qui rejette les institutions. En 15 ans, il y a de moins en moins de respect" ajoute le maire des Sables-d'Olonne Yannick Moreau, élu depuis 2008, invité de Ma France. Si les associations d'élus peuvent désormais se porter partie civile en cas d'agressions, Roch Géraud estime que cela ne va pas changer fondamentalement les choses : "C'est une petite protection, mais le problème, c'est le temps de la justice qui est très long".

Agressé par deux membres de la communauté du voyage, en 2019, Jean-Marc Bergia, maire de Saubens (Haute-Garonne), constate avec dépit trois ans plus tard "que les violences contre les élus continuent sans cesse d'augmenter". L'Association des Maires Ruraux a recensé 1.500 élus municipaux agressés en 2022, soit 15% de plus que l'année précédente. Invité de Ma France, il assure avoir "eu en tête de tout laisser tomber, de tout envoyer bouler, car vous êtes désespéré. Vous vous dites pourquoi moi ?". Mais Jean-Marc Bergia ne s'est pas résigné et ces agresseurs ont écopé de peines de prison ferme .

Un nouveau statut pour l'élu ?

Lors de l'assemblée générale des maires ruraux de France ce week-end, les élus comptent revendiquer un statut plus protecteur de l'élu. "Tout le monde en parle depuis des années, indique Jean-Marc Bergia, mais personne ne prend à bras le corps ce statut. On apprend notre métier de maire sur le terrain, il n'y a pas d'école de maires" rappelle-t-il. "C'est une grosse responsabilité, il faut réussir à concilier vie personnelle et vie d'élu. Nous n'avons pas de statut qui nous permet de mener à bien notre mandat".

Roch Chéraud, le maire de Saint-Viaud, estime que la mission du maire rurale est plus compliquée, car il est au contact direct des habitants et à porter de baffes comme le décrivent souvent les élus : "Le quotidien d'un maire de commune rurale n'est pas le même quotidien que le maire d'une grande ville qui a des services qui sont des filtres". Il demande donc que ce statut du maire soit "retravaillé" et revu "au niveau rural" pour éviter un désamour de la fonction et une pénurie de candidature lors des élections municipales de 2026. "On fait de la cohésion sociale, on est réparateur de la République, c'est un enjeu majeur de la société" conclut Roch Chéraud.

Le maire des Sables d'Olonne Yannick Moreau réclame également plus de protection : "l'État doit garantir la protection des règles de droit et la protection de ceux qui les font vivre ! Les maires sont à la fois représentants de leurs concitoyens et aussi de l'État et d'une certaine forme de vie en société. Les maires en sont les garants".