Démission du maire de Saint-Brevin : environ 2.000 personnes marchent en soutien à Yannick Morez

La marche en soutien au maire de Saint-Brevin, organisée à l'appel des partis de gauche et notamment de la maire de Nantes , a réuni environ 2.000 personnes, élus, associatifs et anonymes, ce mercredi après-midi dans les rues de la commune. Yannick Morez a décidé de démissionner le 10 mai dernier après avoir subi menaces et intimidations , liées à un projet de transfert d'un centre d'accueil de demandeurs d'asile (Cada) à Saint-Brevin.

"Quand on soutient Yannick Morez, on soutient la démocratie"

Le leader des Insoumis Jean-Luc Mélenchon a fait le déplacement dans la station balnéaire de 14.000 habitants, tout comme le secrétaire national du Parti communiste Fabien Roussel ou encore Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti socialiste. Une dizaine de députés La France insoumise et des élus socialistes étaient également présents. Ils souhaitaient apporter leur soutien au maire mais aussi dénoncer du même coup "la menace de l'extrême droite".

Johanna Rolland, la maire de Nantes, a pris la parole, en appelant tout d'abord la foule devant elle à applaudir Yannick Morel. "Si l'onde de choc de sa démission s'est propagée bien au-delà de Saint-Brevin, bien au-delà de la Loire-Atlantique mais à l'échelle du pays, c'est parce qu'en réalité, c'est venu toucher nombre d'élus de la République", a déclaré la maire de Nantes. "Quand on soutient Yannick Morez, en réalité on soutient la démocratie, la République, la liberté, l'égalité, la fraternité." Elle a également fustigé le Rassemblement national "qui ne se lève pas à l'Assemblée nationale" en soutien à Yannick Morez.

"On est tous là pour montrer qu'on tient bon et on veut faire une démonstration. Nous sommes de gauche, le maire est de droite mais la démocratie et la République, nous l'avons en commun", a déclaré Jean-Luc Mélenchon. Dans la foule, peu d'habitants de Saint-Brevin, à part des membres d'associations de la commune, mais des militants venus de Saint-Nazaire et Nantes.

"Il faut faire front uni"

Le maire démissionnaire a lui décidé de ne pas participer à cette marche, disant regretter la "récupération politique ". "Quelle récupération politique ? Il n'y a que des coups à prendre, mais ce n'est pas l'heure de polémiquer, il faut un front uni", a estimé pour sa part Jean-Luc Mélenchon.

Mais Yannick Morez a tout de même pris la parole devant l'hôtel de ville peu après 18 heures. "Je ne m'attendais pas à voir autant de monde pour me soutenir, donc un grand merci", a déclaré le maire démissionnaire devant la foule. "Je suis pris depuis une semaine dans un tourbillon médiatique". "Je me suis aperçu que c'était véritablement un sujet national les agressions des élus, et donc j'ai décidé d'aller jusqu'au bout", a-t-il poursuivi. Il a insisté à nouveau sur le manque de réponses apportées par les autorités durant ces longs mois de tensions.

Entendu par la commission des lois du Sénat une semaine après sa démission, Yannick Morez avait déploré le manque de soutien de l'État . "On s'est retrouvés seuls, abandonnés", avait fustigé le maire de Saint-Brevin depuis 2017. "On a l'impression de ne jamais avoir été entendus, de ne pas avoir été pris au sérieux." Reçu dans la foulée par Elisabeth Borne, l'élu a confirmé sa volonté de démissionner : "Ma carrière politique s'arrête aujourd'hui".