Démission du maire de Saint-Brevin : "J'aurais aimé aller au bout" regrette Yannick Morez

Trois jours après avoir annoncé sa décision de démissionner de son poste de maire et de quitter la commune de Saint-Bevin-les-Pins, Yannick Morez revient, au micro de France Inter, sur ce qui l'a décidé à partir.

L'incendie criminel de sa maison a été le déclencheur, mais cela faisait plusieurs mois que le maire était victime d'insultes et de menaces. Il lui était reproché le projet de transfert d'un centre d'accueil de demandeurs d'asile (Cada) sur sa commune. Des manifestations , certaines organisées par l'extrême-droite, se sont soldées par des "troubles, violences, dégradations et scènes de guérilla urbaine".

"On ne sait pas du tout qui a pu faire ça"

"C'est une décision mûrement réfléchie avec mon épouse, et mes enfants" explique aujourd'hui le maire démissionnaire dans sa première interview à la radio , "on ne souhaite plus rester sur la commune parce qu'on ne sait pas du tout qui a pu faire ça. Si c'est un local, ma femme n'a pas envie de croiser cette personne quand elle fait ses courses." Yannick Morez quitte la commune de 14.500 habitants et ferme également son cabinet médical.

L'élu raconte aussi avoir été agressé verbalement il y a quelques jours par un membre du collectif anti-Cada, alors qu'il était attablé en terrasse avec sa famille : "On me reprochait de faire venir des migrants sur la commune de Saint-Brevin et c'est tout juste si en repartant, il ne m'accusait pas d'avoir mis moi-même le feu à mes véhicules et à ma maison. On ne veut plus subir ce genre d'agression, même verbale".

Aucun regret en revanche d'avoir embrassé la fonction de maire. Un rêve qu'il nourrissait depuis son arrivée à Saint-Brevin en 1991. Il voulait "essayer de voir un peu comment fonctionnait une commune, de pouvoir imaginer, faire vivre et puis développer une commune".

Maire, une "super fonction"

C'est "une super fonction" reconnait Yannick Morez, "j'aurais aimé aller au bout de mon mandat". "Ça se termine mal, c'est dommage, c'est un petit peu un gâchis", ajoute-t-il. Mais au fil des années, le sexagénaire a pu constater qu'il était de plus en plus compliqué d'assurer le mandat de maire, avec des contraintes de plus en plus importantes, "au niveau réglementaire" et "des soutiens financiers de moins en moins importants".

Yannick Morez a assisté à la montée des violences et des extrêmes, amplifiée selon lui par les réseaux sociaux. "Ça fait peur", admet-il. Le rôle des maires "a perdu de son aura" alors qu'ils "sont en première ligne" en défendant sur le terrain la politique de l'Etat. Un Etat dont il continue de dénoncer le manque de soutien.

"On a l'impression qu'il y a deux mondes qui s'opposent", analyse l'ancien maire, "les élus qui font un travail énorme pour essayer de faire le maximum pour leur collectivité et leurs habitants et en face, on a l'État avec qui la communication est parfois difficile. Je pense qu'il y a sûrement quelque chose à faire".

L'élu a été "surpris par l'ampleur de la réaction" en France. L'annonce de sa démission a déclenché de très nombreux messages de soutien dans la classe politique. Le Parti socialiste a appelé à une grande marche le mercredi 24 mai en solidarité avec Yannick Morez. Mercredi matin, il sera auditionné au Sénat devant la commission des lois. Il doit rencontrer la Première ministre Elisabeth Borne le même jour.