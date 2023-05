Démission du maire de Saint-Brévin : "Si on se tait, on engendre une sorte de laxisme", selon l'AMF en Mayenne

Les réactions se multiplient en Mayenne après la démission du maire de Saint-Brévin-les-Pins , en Loire-Atlantique. Yannick Morez a décidé de jeter l'éponge à cause d'un incendie criminel qui a visé son domicile. Sa commune était la cible de l'extrême droite depuis l’annonce d’un projet d’installation d’un centre d’accueil pour demandeurs d’asile*.* "Totale solidarité avec mon collègue", écrit par exemple Philippe Henry, le maire de Château-Gontier-sur-Mayenne sur son compte Twitter. Le président de l'Association des maires de France (AMF) en Mayenne, Joël Balandraud, de son côté, appelle les élus victimes de violences à réagir. Depuis deux ans, les maires mayennais peuvent contacter directement la justice.

Une boîte mail spécifique pour contacter le parquet de Laval

En 2021, l'AMF 53 a mis en place un partenariat avec le parquet de Laval pour permettre à la justice d'agir rapidement en cas de violences verbales ou d'agression des maires. Les élus peuvent contacter directement la procureure en lui écrivant sur une adresse mail dédiée. "Ce n'est pas une plainte en soi. On dit tout de suite à la justice : voilà, il s'est passé ça sur mon territoire, dans quelles circonstances. Au moins, le procureur sait ce qui se passe et lui, qui est un expert du domaine, peut tout de suite les rassurer ou dire là, il faut faire quelque chose", affirme Joël Balandraud, le président de l'AMF 53, également maire d'Évron. Il appelle les élus à dénoncer les violences dont ils sont victimes. "Si on se tait, on engendre une forme de laxisme qui favorise les auteurs", pointe-t-il du doigt.

Les maires mayennais, grâce à un autre partenariat avec l'AMF 53, sont également formés par les gendarmes pour apprendre à gérer les conflits et faire face à des violences verbales.