Démissions et inquiétudes au conseil des prud'hommes d'Avignon

Cinq conseillers des prudhommes d'Avignon ont démissionné. Ils tranchaient les litiges du travail dans prés de 400 dossiers par an. CGT et FO demandent le remplacement rapide de ces conseillers du collège Employeurs. Les syndicats redoutent la fin de la parité aux prudhommes.

Le conseil des prud'hommes d'Avignon demande au ministère de la justice de nommer cinq nouveaux conseillers pour faire fonctionner la section Activités Diverses. Cette section règle les conflits du travail des métiers des services, des employés de maisons de retraite aux assistantes maternelle en passant par les employés des cliniques ou des sociétés de sécurité. Cette section d'Avignon traite prés de 400 dossiers par an, c'est presque la moitié du conseil des prudhommes.

Cinq conseillers sur huit du collège employeur ont démissionné en quelques semaines. Ils expliquent qu'ils doivent se consacrer à la vie de leur entreprise après un mandat prolongé d'un an avec la crise du Covid. Le conseil ne peut donc plus traiter les dossiers. Ils sont reportés. La CGT, Force Ouvrière et le MEDEF demandent au ministère de la justice de nommer de nouveaux conseillers pour respecter la parité entre employeurs et salariés. Cette procédure passe par une plateforme qui désignera les remplaçants en janvier au plus tôt.

CGT et FO craignent la fin des prudhommes

Stéphanie Gros, la vice-présidente CGT du conseil des prud'hommes redoute la nomination de juges professionnels : "les désignations complémentaires mettent à mal le fonctionnement du conseil des prudhommes. Je l'analyse comme une volonté manifeste du ministère de la justice de dire 'regardez : ce conseil ne fonctionne plus. On va donc être obligé de délocaliser, de fermer ou de mettre en place des juges professionnels'. Nous n'avons plus les moyens aujourd'hui de pallier à toutes ces démissions. On tend vers la disparition des conseils de prudhommes paritaires".

Pas de péril pour la présidente MDEF des prudhommes

Sylvie Bres, la présidente MEDEF du conseil des prud'hommes d'Avignon, demande elle aussi un remplacement rapide des conseillers démissionnaires via la plateforme du gouvernement. Elle assure que le fonctionnement du conseil des prud'hommes d'Avignon sera assuré : "il y a eu des démissions en cascade dues à un concours de circonstances. On peut dépêcher deux conseillers d'une section à une autre. Aujourd'hui, nous ne sommes pas en péril. On va pouvoir gérer ça mais j'appelle le ministère de la justice à ouvrir en urgence la plateforme pour trouver des conseillers complémentaires".