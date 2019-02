Démocratie participative : l’Occitanie s’y met et France Bleu lance le débat

C'est un des thèmes du grand débat national porté par le gouvernement et c'est aussi le thème de notre débat de ce jeudi 7 février sur France Bleu Occitanie. On vous pose la question :"La démocratie participative pour vous c'est quoi? Faut-il vraiment plus de référendums?"

La démocratie participative, c'est l'ensemble des dispositifs qui permettent d'augmenter l'implication des citoyens dans la vie politique et surtout d'accroître leur rôle dans les prises de décision. Une idée née dans les années 60 qui trouve son fondement dans les lacunes de notre démocratie représentative. Avec comme griefs récurrents que les élus ne sont assez représentatifs de la diversité de la société et qu'ils sont trop éloignés de la réalité quotidienne.

Dans la démocratie participative il y a toujours des élus, mais le peuple a aussi le pouvoir de se saisir lui-même de certaines questions via des pétitions, via des concertations comme le grand débat lancé il y a peu mais aussi via des instances au plus proches des citoyens comme les conseils de quartiers. Et l'idée c'est aussi que tout cela soit vraiment pris en compte et que les idées soient examinées de manière efficace.

Des exemples concrets chez nous

La démocratie participative se décline à tous les niveaux et à tous les échelons. Au niveau de la commune. Exemple, à Balma, en Haute-Garonne, qui a des Comités consultatifs de quartier, un Conseil de développement local composé de personnalité et qui organise très régulièrement des réunions publiques pour faire émerger des idées des habitants sur des thématiques précises. La dernière en date, c’était à la mi-décembre sur les questions de transports.

La Région Occitanie a aussi lancé une plateforme participative sur laregioncitoyenne.fr où vous pouvez participez à des votations. L'an dernier, 100.000 Occitans ont ainsi élaboré le pacte régional pour une alimentation durable.

Mais un des territoires les plus avancées, c'est sans doute le Gers. En 2018 le département a proposé à ses 200.000 habitants de voter pour décider eux même de ce qu'il voulait faire d'une partie du budget. 35.000 Gersois ont voté sur internet ou sur les marchés pour répartir 1 million d'euros leurs projets préférés.

Le RIC : LA demande des Gilets Jaunes

Le fameux référendum d'initiative citoyenne est un référendum qui pourrait être lancé si 700.000 citoyens signent une pétition. C'est le chiffre avancé par les gilets jaunes. C'est beaucoup moins que le RIP, le référendum d’initiative partagée qui est actuellement inscrit dans la loi française. Ses conditions d'application sont très restrictives. Il faut que plus de 4,5 millions d'électeurs portent le projet.

Pour reprendre un exemple en Occitanie : Eau secours 31 qui demandait un référendum sur la gestion de l'eau dans la métropole devait réunir près de 54.000 signatures pour obtenir un vote. Elle a réussi à en rassembler à peine 10.000. Les élus ont donc tranché sans demander aux Toulousains.

Michel Larive et Pierre Esplugas débattront autour des questions de démocratie participative. © Maxppp -

Le débat de France Bleu Occitanie

La démocratie participative pour vous c'est quoi ? Faut-il vraiment plus de référendums ? Faut-il plus contrôler les élus ? Avez-vous envie de participer plus activement aux décisions et comment ? Ce sont les questions qu’on vous pose ce jeudi 7 février.

France Bleu Occitanie qui organise également un débat avec le député France Insoumise d’Ariège Michel Larive et Pierre Esplugas adjoint Les Républicains à la mairie de Toulouse et professeur de droit et spécialiste de la Vème République.