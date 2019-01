Démographie : 572 700 habitants dans la Somme

Somme - France

La population légale dans la Somme est de 572 744 habitants selon la dernière étude de l'Insee basée sur les chiffres de 2016. Un nombre en très légère hausse : + 1533 habitants entre 2011 et 2016. La Somme est le 4ème des départements des Hauts-de-France pour la population, derrière le Nord (2 millions 600 700 habitants), le Pas-de-Calais (1 470 725 habitants) et l'Oise et devant l'Aisne. 9.5% des 6 millions d'habitants de la région y vivent.

Plus de naissances que de décès et plus de départs que d'installations

Cette légère augmentation de la population (+0.1%) s'explique par un solde naturel qui augmente (+0.2%) assez pour compenser un solde migratoire en déficit (-0.1%) entre 2011 et 2016. Le nombre de naissances est supérieur à celui des décès et le nombre de personnes qui quittent le département est supérieur au nombre d'installations.

Plus de la moitié des habitants dans l'arrondissement d'Amiens

L'arrondissement d'Amiens (soit 293 communes) est le plus peuplé de la Somme avec 53% de la population de la Somme. C'est dans les communes de moins de 2 000 habitants à l'est et au sud que la croissance est la plus forte.

L'arrondissement d'Abbeville perd des habitants

Le nombre d'habitants progresse dans tous les arrondissements sauf dans celui d'Abbeville avec ses 164 communes qui vont jusqu'au littoral. On compte là 2 323 habitants en moins entre 2011 et 2016. Le nombre de décès y est supérieur à celui des naissances et il y a moins de personnes qui s'installent que de personnes qui partent alors qu'il y a quelques années, c'était le contraire. De nombreuses personnes âgées sont venues habiter près de la mer. La population est donc aujourd'hui vieillissante dans un territoire peu attractif économiquement avec du coup peu d'installations de jeunes explique l'Insee.