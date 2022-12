Démographie : dans le Grand Est, seuls quatre départements gagnent des habitants

Les chiffres de la population publiés par l'Insee dans le Grand Est ce jeudi, viennent confirmer une tendance. La population du Grand Est augmente peu. La région est toujours dans le bas du classement des régions de France. Dans notre région, on comptabilisait en 2020, 5.562.651 habitants, soit 8.000 de plus qu'en 2014. L'évolution est proche de zéro, alors que les augmentations de population dans le reste de la France flirtent avec les 1% sur la façade Atlantique ou en Île-de-France.

La population reste stable ou progresse dans un peu plus de deux communes de la région sur cinq.

Une démographie en berne dans de nombreux départements

Le Bas-Rhin est le département le plus dynamique de la région. Il est le seul à augmenter sa population de plus d'un million d'habitants (1.148.073). Trois autres départements du Grand Est voient leur nombre d'habitants augmenter : l'Aube, le Haut-Rhin et la Moselle (entre + 0,1 % et + 0,5 % par an). Le nombre d’habitants reste stable en Meurthe-et-Moselle et diminue dans les cinq autres départements (entre - 0,8 % et - 0,1 % par an

Dans tous les départements, le solde naturel se dégrade par rapport à la période précédente, sous l’effet du vieillissement de la population. Les générations du baby-boom ont vieillit et la fécondité est en baisse.

Enfin, le Grand Est est une région qui n'attire pas. Les personnes qui quittent le Haut-Rhin, la Moselle et la Meurthe-et-Moselle sont toujours plus nombreuses que celles qui s’y installent, même si ct écart se réduit par rapport à la période précédente.

Une population qui augmente dans deux communes sur cinq

Dans les villes de plus de 100 000 habitants, le nombre d’habitants augmente de 0,9 % en moyenne par an à Strasbourg et de 0,4 % à Metz, reste stable à Nancy, et diminue de 0,2 % à Reims et de 0,4 % à Mulhouse.

En 2020, la moitié de la population du Grand Est vit dans une commune de moins de 5 000 habitants.

La ville la plus dynamique de la région est aussi la plus grande : c'est la ville de Strasbourg qui avec 290 756 habitants au 1er janvier 2020 est la huitième ville du pays. Entre 2014 et 2020, elle gagne en moyenne chaque année 2 400 habitants, soit un accroissement de la population de 0,9 % par an.

A l'inverse, la population décroit dans la deuxième ville de la région, à savoir Reims .En 2020, 180 318 personnes y résident. C'est 2 700 de moins qu’en 2014.

La ville de Metz arrive en troisième position dans la région, avec 120 211 habitants au 1er janvier 2020. Sa population progresse de 0,4 % en moyenne par an entre 2014 et 2020, alors qu’elle diminuait de 0,7 % sur la période précédente.

La dynamique démographique est plus élevée dans les villes proches de la frontière luxembourgeoise ou encore proche de la frontière suisse. C'est le cas par exemple à Yutz (57), Longwy (54) ou encore à Saint-Louis (68) Ce n'est cependant pas le cas dans les communes situées à proximité de la frontière belge.

Dans les départements plus ruraux, les communes de plus de 15 000 habitants perdent des habitants. La population recule de 1,4 % par an en moyenne à Verdun et de 1,6 % à Saint-Dizier. Dans ces deux villes, les décès dépassent les naissances et le déficit migratoire s’accentue.