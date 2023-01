Démographie en Pays de la Loire : moins de bébés, des décès toujours plus nombreux

En 2022, 723.000 bébés sont nés en France, soit le plus faible nombre depuis 1946 . La baisse est importante aussi en Pays de la Loire. Dans son rapport publié ce mardi , l'Insee a comptabilisé 39.070 naissances dans la région l'an dernier, soit 1.160 en moins par rapport à 2021. L'institut des statistiques explique cette baisse par la crise économique qui peut peser sur les projets de parentalité, mais aussi la crise sanitaire, la guerre en Ukraine ou encore le recul du nombre de femmes en âge d'avoir des enfants.

Situation "exceptionnelle" en Mayenne

Mais en Pays de la Loire, tous les départements ne voient pas leur nombre de naissances baisser. La Mayenne fait en effet face à "une situation exceptionnelle", souligne l'Insee, puisqu'elle enregistre une hausse de 2,3%. En revanche, la baisse est importante en Loire-Atlantique et dans le Maine-et-Loire (respectivement -4% et -3,9%).

L'Insee dénombre 1,82 enfant par femme en 2022 en Pays de la Loire, contre 2,13 il y a une dizaine d'années. Mais là encore, en Mayenne, ce chiffre monte à 2,06 enfant par femme.

Le solde naturel quasi nul

Le solde naturel, c'est-à-dire la différence entre le nombre de naissances et le nombre de décès, était quasiment nul l'an dernier en Pays de la Loire (420). Les décès sont en effet en hausse dans la région : on en a comptabilisé 38.650 en 2022, soit une hausse de 3% en un an. L'augmentation est notamment marquée en Vendée (+6,5%), département où la population est la plus âgée, et en Mayenne (+4,4%). Le nombre de décès est plutôt stable en revanche en Sarthe.

Cette hausse du nombre de décès s'explique, selon l'Insee, par la grippe qui a touché la région au printemps 2022 ou encore les épisodes de canicule de l'été dernier. Santé publique France indique que "dans le contexte épidémique actuel de circulation du Sars‑CoV‑2, d’une part la Covid‑19 a pu augmenter la vulnérabilité à la chaleur pour certaines personnes, et d’autre part l’exposition à la chaleur a pu aggraver l’état de certains malades atteints par la Covid-19". Les décès augmentent aussi en raison du vieillissement de la population et de l’arrivée des générations du baby-boom à des âges de plus forte mortalité.

L'espérance de vie dans la région est désormais de 85,6 ans pour les femmes et 79,7 ans pour les hommes.

Si la région continue de voir sa population augmenter, c'est essentiellement grâce au solde migratoire. Depuis 2017, l'Insee dénombre environ 25.000 nouveaux habitants en Pays de la Loire chaque année. Au total, la région comptait 3,9 millions d'habitants au 1er janvier 2023, selon les estimations de l'Insee.