L'Insee publie ce mardi son bilan démographique 2020 en France. L'espérance de vie et la natalité sont en baisse, et les Français se sont moins mariés. En revanche, l'année passée a connu une hausse des décès, notamment en raison de l'épidémie de coronavirus.

Démographie : espérance de vie en baisse, moins de naissances et de mariages, plus de décès en 2020

Une espérance de vie et une natalité en baisse, plus de décès et moins de mariages, c'est le bilan démographique 2020 de l'Insee publié ce mardi. Au 1er janvier 2021, nous étions 67,4 millions d'habitants, soit 82.000 personnes de plus en un an. Mais ce solde entre les naissances et les décès a fortement baissé en 2020, notamment en raison de la pandémie de Covid-19.

658.000 personnes sont décédées en France l'an dernier, c’est 45.000 de plus qu’en 2019, soit une hausse de 7,3 %. L’augmentation est particulièrement importante pour les personnes de 65 ans ou plus, dont le nombre de décès en 2020 est en hausse de 8,3 % par rapport à 2019 ( 43.000 morts).

En parallèle, il y a eu moins de bébés l'an dernier. Si le nombre de naissances diminue chaque année depuis six ans, la baisse semblait marquer le pas en 2019 (-0,7% en 2019). Mais en 2020, la France a enregistré 740.000 naissances, soit 13.000 naissances de moins qu’en 2019 (-1,8 %).

Espérance de vie en baisse

Le bilan démographique de l'Insee montre également que l'espérance de vie des Français a chuté l'année dernière. Elle est de 85,2 ans pour les femmes et de 79,2 ans pour les hommes. En 2020, la pandémie a fait perdre 0,4 an d’espérance de vie aux femmes et 0,5 an aux hommes.

Ces dernières années, les gains d’espérance de vie s’étaient ralentis pour les hommes comme pour les femmes. Entre 2010 et 2019, les femmes avaient gagné un an, contre 1,7 an entre 2001 et 2010. Pour les hommes, les gains étaient de 1,7 an sur la dernière décennie, contre 2,6 ans les dix années précédentes.

L'année 2020 marque enfin la chute "historique", selon l'Insee, du nombre de mariages, une baisse liée au contexte sanitaire. 148.000 unions ont été célébrées l'an dernier, un nombre en baisse de 34,1% par rapport à 2019. Le confinement puis la limitation du nombre de personnes présentes aux célébrations ont conduit à annuler de nombreux mariages ou à les reporter. Il n’y a eu presque aucun mariage en avril et mai 2020, et nettement moins que les années précédentes aux mois de juin et juillet.