Démographie : gagner des habitants ne fait pas toujours le bonheur des maires

Artiguelouve est derrière Lons, la commune en Béarn qui a gagné le plus d'habitants en six ans (de 2014 à 2020 selon les chiffres de l'Insee ). 362 habitants en plus pour cette commune qui frôle désormais les 2000 habitants. Il faut dire que ce village a de quoi attirer entre coteaux et gave. La zone commerciale de Lescar est à 5 minutes, mais la campagne et la verdure sont encore présentes.

En 2013, la précédente municipalité avait validé la création d'un nouveau lotissement, le clos d'Artigaloba, avec 180 logements dont 60 logements sociaux à coté du golf. Plusieurs grandes résidences ont donc poussées en bordure de la rocade ainsi que plusieurs alignements de villas. Mais aujourd'hui, Jean-Marc Denax, l'actuel maire d'Artiguelouve voit le revers de la médaille. "Je pense que nous avons atteint notre maximum de population. Il va falloir faire en sorte d'avoir les infrastructures maintenant, pour que ces nouveaux arrivants se sentent bien dans la commune."

Limiter les permis de construire

Ce nouveau quartier est en effet excentré, coupé du reste de la commune par la rocade. Un projet de passage souterrain est à l'étude. La taille de l'école aussi est un enjeu. "Notre école n'est pas forcément calibrée", explique l'élu. "Aujourd'hui, il y a 220 enfants dans notre école alors qu'on était à une moyenne de 160, il y a deux ou trois ans. Tout ça, c'est des complications. Selon le maire, la commune d'Artiguelouve est aujourd'hui condamnée, en tout cas pour ces prochaines années, à limiter sa constructibilité. "Il faut qu'on réfléchisse en effet, à réduire considérablement notre urbanisation," explique Jean-Marc Denax.

