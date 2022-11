Démographie : il y aura plus d'habitants en Bretagne en 2070, selon l'Insee

Esperance de vie, fécondité, arrivée et départ d'habitants… Ce sont toute une série de scénarios que l'Insee a évalué pour aboutir à une hypothèse centrale. Avec 3,6 millions de personnes en 2070, la Bretagne comptera 280 0000 habitants de plus qu'en 2018, date du dernier recensement. Cette étude, publiée jeudi 24 novembre se base sur l'hypothèse de gains d'espérance de vie régulier, et d'un taux de fécondité qui se maintiendrait à peu près à son niveau actuel, soit 1,8 enfant par femme.

Reste que a situation est très disparate dans les quatre départements bretons, car au final cette augmentation de la population sera surtout marquée en Ille-et-Vilaine. Avec 220 000 habitants supplémentaires, cela en ferait le 5e département de France avec la croissance la plus dynamique. Le Morbihan devrait connaitre aussi une forte augmentation alors que le Finistère doit s'attendre à voir sa population stagner. Les-Côtes-d 'Armor, elles, verraient, la population baisser. Huit milles habitants de moins en 2070.

Le vieillissement de la population semble inéluctable

Une hausse générale de la population exclusivement liée au solde migratoire. Plus de personnes viendraient s'installer en Bretagne, moins la quitteraientt. Car, et c'est une tendance qui se retrouve aussi au niveau national, le solde naturel lui va baisser. Il y aura plus de décès que de naissances dans la région. Dernier enseignement de cette étude, la population bretonne sera de plus en plus âgée. Un habitant sur trois aura plus de 65 ans en 2070 contre 22% en 2018. "Dans 64 départements français, plus de 30% des habitants seraient âgés de 65 ans ou plus en 2070, alors qu'aucun département n'est dans cette situation en 2018", relève l'étude.

Des "scénarios alternatifs" peuvent certes être envisagés, notamment si l'on retient l'idée d'une fécondité plus élevée, ce qui aurait pour conséquence que la population augmenterait ou se maintiendrait dans toutes les régions. Toutefois, "le classement entre régions selon le taux d'évolution entre 2018 et 2070 resterait identique quel que soit le scénario", analyse l'Insee: "les évolutions de la population dans les régions du Sud et de l'Ouest seraient toujours les plus positives".