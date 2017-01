Démographie, l'Hérault toujours aussi dynamique

Avec 1 107 398 habitants l'Hérault enregistre le rythme de croissance le plus élevé de la région Occitanie.Entre 2009 et 2014 il a gagné plus de 15 000 habitants en moyenne chaque année.

65,9 millions de personnes vivaient en France métropolitaine et dans quatre départements d'outre mer au 1er janvier 2014 selon les chiffres de l'Insee publié ce samedi au journal officiel.

Toutes les grandes régions ont vu leur population augmenter sauf la Bourgogne-Franche-Comté qui a perdu 753 habitants. C'est en Corse que la hausse est la plus forte ( +1,3 % ) devant l'Occitanie + 0,8 % ce qui représente 44 600 habitants de plus.

L' Hérault y contribue largement

Avec 1 107 398 habitants le département enregistre (avec la Haute-Garonne) le rythme de croissance le plus élevé de la région Occitanie. Entre 2009 et 2014 il a gagné plus de 15 000 habitants en moyenne chaque année, ce qui le classe au second rang des départements français.

C'est lié bien sur au dynamisme démographique de la capitale Montpellier et ses 275 318 habitants, vingt mille de plus en cinq ans.

La deuxième ville du département, Béziers voit elle aussi sa population grossir, 75701 habitants soit 5000 de plus qu'en 2009.

Certaines communes bénéficient même d'une croissance supérieure à 3,5 %

C'est le cas de Castelanau-le-lez qui passe de 15 à 19000 habitants, de Jacou qui passe de 4800 a 6500, Juvignac, Poussan de 4800 a 6000 ou encore Sauvian qui compte désormais 5000 habitants (un millier de plus depuis 2009).

En fait quasiment toutes les communes de l'Hérault voit leur population croître même les plus petites comme Romiguière qui passe de 23 à 27 habitants.

St Jean de Védas , Bédarieux et Lunel font partie des rares qui perdent.

Ci-dessous la carte de la population dans l’Hérault commune par commune