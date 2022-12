Démographie : l'Occitanie en tête des régions les plus dynamiques de métropole, toujours boostée par Toulouse

Nous sommes 5.973.969 habitants dans la Région Occitanie. C’est le chiffre dévoilé ce 29 décembre 2022 par l’Insee, l'institut de statiques. Par sa taille, la région figure en cinquième position en France (derrière l’Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, la Nouvelle-Aquitaine et les Hauts-de-France ). Mais sur le territoire métropolitain, c’est même la région où la croissance est la plus forte. De 2014 à 2020, la population d’Occitanie a augmenté en moyenne de 0,7% par an, soit environ 40.500 habitants supplémentaires chaque année. Devant l’Occitanie, les régions les plus dynamiques en terme de croissance sont la Guyane (+ 2,1%) et la Corse (+ 1%).

Une croissance qui se tasse un peu

Toutefois, la hausse de population continue, mais moins fortement que sur la période 2009-2014 (l’Occitanie gagnait alors en moyenne 51.400 habitants par an). Comme en France, la croissance démographique ralentit en raison du recul de la fécondité et du vieillissement de la population.

16.348 habitants en Haute-Garonne

Dans ce tableau, de forte croissance pour l’Occitanie, la Haute-Garonne compte pour beaucoup. Chaque année entre 2014 et 2020, le département gagne 16.348 habitants, soit quasiment la population de la commune de Balma. Avec 12.929 habitants supplémentaires chaque année, soit 79% de la progression du département, l’agglomération toulousaine y contribue très fortement et largement. Elle cumule des soldes naturel et migratoire largement positifs (respectivement + 0,7% et + 0,6% par an).

Dans le détail, la croissance des communes de la métropole de Toulouse n’est pas linéaire. À Colomiers, Muret et Ramonville-Saint-Agne, le rythme de croissance s’essouffle. Entre 2014 et 2020, dans cette commune, le déficit migratoire (- 0,4%) efface l’excédent naturel (+ 0,2%). La dynamique démographique reste élevée à Castanet-Tolosan et à Balma entre 2014 et 2020, mais elle est moindre que celle de la période précédente. En revanche à Tournefeuille, Blagnac, Plaisance-du-Touch, et particulièrement à Cugnaux, la croissance démographique accélère par rapport à la période précédente.

Dans les autres départements d’Occitanie, l’excédent migratoire compense de moins en moins les soldes naturels négatifs ou nuls. Résultat la dynamique démographique ralentit dans le Tarn-et-Garonne et les Pyrénées-Orientales (+ 0,6%), La population augmente plus faiblement dans l’Aude et le Tarn. Enfin l’Ariège maintient une progression modérée de sa population.