La Dordogne perd des habitants, Périgueux passe en dessous de la barre des 30.000

412.807 personnes vivent en Dordogne selon l'Insee, c'est environ 3.500 de moins par rapport à 2014. L'Institut national de la statistique et des études économiques a publié ce jeudi les chiffres de l'évolution démographique en France entre 2014 et 2020. La région Nouvelle-Aquitaine franchit le cap des six millions d'habitants ce qui en fait la troisième région la plus peuplée de France. Au sein de cette région, les évolutions sont contrastées.

Périgueux, Sarlat et Bergerac perdent des habitants

La Dordogne perd des habitants durant cette période et notamment les trois communes les plus importantes : Périgueux passe en dessous de la barre des 30.000 avec désormais 29.255 habitants. Bergerac compte désormais 26.360 habitants (au lieu de 27.776 en 2014) et Sarlat en compte 8.788 (au lieu de 9.127 en 2014).

Selon la maire de Périgueux, Delphine Labails, "c'est une nouvelle attristante mais à Périgueux il n'y a pas d'explications plus significatives que pour les autres villes moyennes". Il s'agit d'une évolution a relativiser explique Delphine Labails car elle ne prend pas en compte les arrivées de nouveaux habitants liées à la pandémie du covid. La maire de Périgueux rappelle que 2.000 logements ont été achetés entre 2020 et 2022 sur la commune de Périgueux.

Boulazac et Trélissac en gagnent

Les communes autour de Périgueux en revanche gagnent des habitants comme Boulazac. Dans cette commune située dans l'agglomération de Périgueux vivent 10.738 habitants, soit environ 330 de plus qu'en 2014. Cette augmentation du nombre d'habitants est également visible à Coursac, Champcevinel, Marsac, Sanilhac, Chancelade ou encore à Trélissac qui passe de 6.732 à 7.191 habitants en six ans.