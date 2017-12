La Drôme et l'Ardèche continuent de gagner des habitants selon les derniers chiffres démographiques publiés ce mercredi par l'INSEE. La progression la plus nette est pour la Drôme avec 5478 habitants supplémentaires entre 2014 et 2015, le département franchit ainsi un palier avec une population de 504 637 habitants dans la Drôme.

En Ardèche, où il y a davantage de décès que de naissances, ce sont les personnes venues d'ailleurs qui font la croissance démographique : 324 209 habitants en Ardèche, soit 1828 de plus sur un an.

Plus forte croissance à Montélimar

Sur un an, les principales villes de Drôme et d'Ardèche gagnent à nouveau des habitants, notamment Valence et Annonay. Montélimar, deuxième ville de la Drôme, reste la plus dynamique au plan démographique. Ses programmes de construction ont attiré plus de 2200 nouveaux habitants entre 2014 et 2015.

Rochefourchat dans la Drôme est toujours la plus petite commune de France avec un seul habitant.

Le top 10 de la Drôme (population municipale 2015*)

Valence : 62.479 hab (+329 par rapport à 2014) Montélimar : 39.397 hab (+2204) Romans-sur-Isère : 33.465 hab (+99) Bourg-lès-Valence : 20.074 hab (+483) Pierrelatte : 13.105 hab (+34) Bourg-de-Péage : 10.497 hab (+326) Portes-lès-Valence : 10.209 hab (+236) Saint-Paul-Trois-Châteaux : 8.969 hab (+25) Livron : 8.910 hab (-17) Crest : 8.270 (+59)

Le top 10 de l'Ardèche (population municipale 2015*)

Annonay : 16.698 hab (+396 par rapport à 2014) Aubenas : 12.248 hab (+331) Guilherand-Granges : 10.862 hab (+21) Tournon : 10.326 hab (-232) Le Teil : 8.449 hab (+73) Privas : 8.321 hab (+8) Saint-Péray : 7.572 hab (+78) Bourg-Saint-Andéol : 7.201 hab (-35) La Voulte : 5.109 hab (-15) Viviers : 3.728 hab (-60)

Le top 10 des petites communes de la Drôme

Rochefourchat : 1 habitant La Bâtie-des-Fonds : 6 hab Izon-la-Bruisse : 9 hab Aulan : 11 hab Aucelon : 14 hab Les Tonils : 17 hab Le Poët-en-Percip : 18 hab Pradelle : 19 hab Pommerol : 20 hab Ex-aequo : La Chaudière, Gumiane, Les Prés, Villebois-les-Pins : 20 hab

Le top 10 des petites communes de l'Ardèche

Loubaresse : 34 habitants Lafarre : 38 hab Astet : 39 hab Le Chambon : 43 hab Laval-d'Aurelle : 45 hab Freyssenet : 47 hab Borne : 49 hab Le Roux : 49 hab Péreyres : 51 hab Ex-aequo : Saint-Andéol-de-Fourchades et Saint-Pierre-de-Roche : 56 hab

*Pour "la population communale", chaque individu n'est compté qu'une fois. C'est le chiffre qui fait référence pour l'INSEE.