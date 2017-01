Démographie : la Manche reste un territoire avant tout rural

L'Insee vient de publier les tous derniers chiffres du recensement. On peut se réjouir : Le département gagne des habitants, mais essentiellement dans les campagnes.

En 5 ans, de 2009 à 2014, la Manche a gagné 2200 habitants et en compte désormais 499 958. Les 500 000 sont en vue! Parmi les statistiques intéressantes, celles concernant les villes de plus de 8000 habitants et leur évolution entre 2009 et 2014. Dans le grand Ouest (Normandie, Bretagne et Pays de Loire), on en compte 177, mais seulement 4 dans notre département. C'est la confirmation, si on en avait besoin, que la Manche reste un territoire principalement rural, à la population assez éclatée.

Cherbourg désormais 9e ville du grand Ouest

Alors bien sûr, il y a le pôle urbain de Cherbourg-en-Cotentin. La Commune Nouvelle, agrégation des 5 anciennes communes de l'agglomération cherbourgeoise se classe désormais au 9e rang des villes de l'Ouest, juste derrière Rouen et Caen seulement 7e et 8e. Un mariage qui permet un bond en avant au classement pour Cherbourg qui n'était que 22e l'an dernier, avant la fusion.

C'est bien, sur le papier, mais entre 2009 et 2014, ce territoire a perdu 2400 habitants et n'en compte plus que 80 959. Derrière Cherbourg, il faut descendre à la 43e place pour retrouver une commune manchoise : Saint-Lô, la plus petite des préfectures de l'Ouest. Une ville de 19 426 habitants, qui après avoir décliné, gagne à nouveau des habitants (+0,7% en 5 ans).

Avranches passe en dessous de la barre des 8000 habitants

Même tendance à Granville, 3e ville manchoise, mais seulement 85e dans l'Ouest. Elle a gagné 500 habitants entre 2009 et 2014, atteignant 13 350 âmes. Enfin, la dernière commune manchoise totalisant plus de 8000 habitants, c'est Coutances : 147e du classement de l'Insee. Une ville en perte d'habitants pour la 35e année consécutive. La ville ne compte plus que 8789 Coutançais.

Précisons qu'Avranches 5e ville Manchoise ne compte plus que 7813 habitants. Autre précision, et elle à son importance pour l'attribution de la dotation financière de l'Etat aux communes : Saint-Lô reste classée dans les villes de plus de 20 000 habitants et Coutances dans celles de plus de 10 000 habitants grâce à la prise en compte d'un autre indicateur : le recensement de la population dite "totale".