Démographie : la Marne et les Ardennes perdent des habitants

L'INSEE a publié ses derniers chiffres de la démographie dans le Grand Est, ce jeudi 29 décembre. En 2020, date du dernier recensement, la Région compte 8 000 habitants de plus qu'en 2014 , soit un total très précis de 5 562 651 habitants. Mais tous les départements ne sont pas logés à la même enseigne.

Reims perd 2 700 âmes

Dans la Marne, la population a reculé de 0,1 % en six ans. La ville de Reims, par exemple, compte désormais à peine plus de 180 300 habitants. Ce sont 2 700 de moins qu'il y a huit ans, alors que sur la dernière période étudiée, elle gagnait en population. Pourtant, il y a plus de naissances que de décès, mais ça ne suffit pas à compenser les départs de personnes qui quittent la ville pour s'installer ailleurs. Cela représente une baisse de population de 0,8 % (moitié moins en 2014).

Baisse plus importante dans les Ardennes

Dans les Ardennes, on est sur un recul encore plus fort de la population avec un recul de 0,6 %, soit 10 000 habitants de moins qu'en 2014. Et là aussi, c'est très largement dû aux gens qui partent, plutôt qu'au ratio naissances/décès.

Si on regarde le détail des communes. Charleville-Mézières perd en moyenne 0,8 % d'habitants chaque année. Sedan est à -1,4 % par an sur l'ensemble de la période 2014-2020. Mais, pour Sedan la tendance semble s'inverser doucement, puisqu'entre 2019 et 2020, la commune a gagné 300 habitants. Cela n'avait plus été le cas depuis 40 ans.