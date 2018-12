Démographie : les Hauts-de-France, troisième région la plus peuplée de France

L'Insee publie ce jeudi les nouveaux chiffres de la population française, commune par commune. Dans les Hauts-de-France, on compte plus de six millions d'habitants.

La région Hauts-de France est la troisième plus peuplée de France (après l’Ile-de-France et l'Auvergne-Rhône-Alpes). D'après les chiffres de l'Insee publiés ce jeudi, entre 2011 et 2016, la région, qui rassemble le Nord-Pas-de-Calais et la Picardie, a gagné 46.746 habitants et affiche un total de 6.006.870 habitants. L'institut de la statistique et des études économiques publie les chiffres officiels de la population française, commune par commune ce jeudi 27 décembre. La progression de la population régionale s'explique par un excédent des naissances sur les décès indique l'Insee. En revanche, le solde migratoire est déficitaire, autrement dit, plus de personnes quittent la région qu'il ne s'en installe.

Le Nord, département le plus peuplé

Dans le détail, le Nord est le département le plus peuplé de la région avec 2.603.723 habitants recensés. Suivent le Pas-de-Calais avec 1.470.725 habitants, puis l'Oise (823.542), la Somme (572.744) et l'Aisne (536.636). Le nombre d'habitants augmente dans tous les départements sauf dans l'Aisne. Les petites communes de moins de 3.500 habitants sont celles qui voient leur population croître le plus vite.