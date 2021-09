Démolition du HLM Bétriu à Perpignan : "On traitera le problème des dealers ailleurs", selon Louis Aliot

Alors que la démolition de l'immeuble Bétriu a commencé ce lundi place Cassanyes à Perpignan, Louis Aliot assure que le trafic de drogue sera réglé. "En tout cas le problème ne sera plus là et on le traitera ailleurs", selon le maire.

La pelleteuse a commencé son travail, ce lundi. Place Cassanyes, à Perpignan, l'immeuble HLM est en train d'être détruit. "On va construire un nouvel immeuble avec des commerces", expliquait ce mardi matin le maire de Perpignan, Louis Aliot, sur l'antenne de France Bleu Roussillon. Le maire veut faire de Saint-Jacques "l'un des plus beaux quartiers de Perpignan", débarrassé de ses trafics de drogue. Mais comment faire disparaître les dealers du quartier, en démolissant un immeuble ? "Je ne sais pas si on déplace le problème, mais en tout cas il ne sera plus là et on le traitera ailleurs", répond Louis Aliot.

Ce programme de rénovation urbaine, d'un montant de 70 millions d'euros, inclut également la rénovation de la rue Lucia et de la rue Foch, et la requalification de la place Rigaud, ainsi que la construction de la bibliothèque universitaire et la réalisation du Campus Mailly.

"Les dealers se sont installés parce qu'il y avait un problème d'habitats insalubres."

Pour aller plus loin, France Bleu Roussillon est allé observer l'évolution de la cité El Vivès, au Bas-Vernet. Trois mois après l'intervention de la police municipale, qui a muré un point de deal, les habitants ont témoigné à notre micro.

"Le trafic continue à la cité El Vivès", selon les habitants.