VIDEO - Démolition des barres HLM de Coulounieix-Chamiers : les riverains se souviennent

C'est un chantier colossal, "c'est impressionnant" reconnait Jean-Pierre qui passe devant une baguette de pain sous le bras, cet habitant d'un quartier voisin vient suivre régulièrement l'avancement des travaux. Le bâtiment C qui faisait face au boulevard Jean Moulin est en train d'être transformé en un tas de gravats. La pelleteuse et le grand bras mécanique grignotent morceau par morceau l'édifice. Tout sera à terre d'ici ce jeudi 9 décembre vers midi estime le chef de chantier, Yasser, casque sur la tête et bottes aux pieds.

Une résidence construite dans les années 50

La résidence a été construite dans les années 50 pour les familles de cheminots de Coulounieix-Chamiers. Certains ont vécu pendant 20 ou 30 ans dans cette centaine de logements du bâtiment C, haut de trois à cinq étages. Depuis le début des travaux, d'anciens habitants passent devant pour suivre l'évolution. Yasser a discuté avec plusieurs d'entre eux dont une femme qui a vécu là-bas avec ces cinq enfants : "elle était émue, forcément, elle a vécu 29 ans là bas et elle a vu son appartement être démoli donc elle a pleuré un peu". Avec ces collègues, Yasser vit du lundi au vendredi sur place pour ce chantier avant de rentrer à Mérignac en Gironde. Ils apprennent un peu l'histoire du bâtiment et du quartier.

Patrick passe devant le chantier, il habite juste derrière. Cet habitant de Coulounieix-Chamiers de 63 ans se souvient, quand il était petit, il jouait avec les enfants du bâtiment C : "On faisait du vélo, on faisait du cross, c'était sympa" mais Patrick n'est pas nostalgique "c'est bien qu'il refasse tout, ça va être bien après".

De nouveaux logements construits à partir de 2024

L'immeuble est vide depuis la fin d'année 2020 précise la chef de projet, Julie Andraud. Les locataires ont été relogés entre 2016 et 2020 soit à Coulounieix-Chamiers soit dans d'autres communes. La démolition de l'édifice est un chantier délicat qui a mobilisé entre cinq et 26 personnes, car il a fallu mettre en œuvre plusieurs étapes : d'abord le curage qui a pris le plus de temps "environ un mois et demi" selon Yasser, "c'est enlever tout ce qui est encombrant, et on trie des matériaux, tri du bois, des déchets plastiques, on trie dans les bennes pour que ce soit recyclé puis il y a une phase de désamiantage et ensuite la phase de démolition". Suivront ensuite une phase d'évacuation des matériaux et de remise en sécurité du terrain.

A la place du bâtiment C, entre 160 et 180 logements doivent être construits. Ce seront des petites maisons et des petits immeubles pour favoriser la mixité sociale du quartier. Les premiers logements seront construits à partir de 2024. D'ici là, un autre bâtiment, le bâtiment Euter sera démoli l'été 2022.