Démolition polémique du Palais Acropolis de Nice : un collectif veut sauver des chauves-souris

Le collectif Sauvons Acropolis, composé de personnes diverses, dont des proches du conseiller municipal et membre de Reconquête Philippe Vardon, dénonce "les silences du ministère de la Culture, des perturbations pour des riverains et les utilisateurs du bowling qui a fermé ses portes dans l'enceinte du bâtiment et la présence d'espèces protégées de chauves-souris."

Ils ont déposé un recours en vue d'une demande d’annulation du permis de démolir d’Acropolis.

La ville a défendu l'urgence de construire une coulée verte et dément la présence d'une espèce rare et protégée de chauve-souris. D'autres voix se sont élevées contre la destruction, dont le député Les Républicains des Alpes-Maritimes Éric Ciotti, et par ailleurs, l'opposition municipale menée par Nice Écologie de Juliette Chesnel-Le Roux.

Ce palais des congrès avait été inauguré en 1985. La décision sera rendue dans quelques jours