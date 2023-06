Démolitions rue de Bourgogne : la ville d'Orléans va adresser une mise en demeure aux assureurs

La ville d'Orléans hausse le ton dans le dossier des immeubles sinistrés de la rue de Bourgogne. Cela fait un an et demi que les numéros 19 et 21 ont été évacués, et cela fait un an que la décision de les démolir a été prise. La démolition était prévue en avril, mais elle n'a toujours pas commencé. Car entretemps le dossier s'est complexifié, entre amiante, fuite d'eau et menaces entre assureurs. Entretien avec Olivier Geffroy, conseiller municipal en charge de la gestion de risque

Pourquoi la démolition des deux immeubles concernés rue de Bourgogne n'a-t-elle toujours pas débuté ?

La fuite d'eau massive qui a eu lieu mi-décembre, suite à une rupture de canalisation, a créé un sur-sinistre et a mis à mal le calendrier prévu. Jusqu'à cet événement, on avait le scénario de destruction - techniquement complexe - les assureurs du 19 et du 21 étaient d'accord, avec un maître d'œuvre et une entreprise sélectionnés. Cette fuite d'eau a complètement rebattu les cartes, avec un nouveau numéro dans l'équation, le 17. Non seulement, cela a fragilisé un peu plus les 19 et 21, mais désormais, on craint qu'au cours de leur démolition, l'immeuble du 17 ne s'effondre aussi. Dans ces conditions, l'entreprise s'est retirée, et l'assureur du 17 menace de se retourner contre les assureurs du 19 et du 21. Et malgré les réunions que nous avons organisées depuis le début de l'année, c'est l'impasse.

Chacun se renvoie la balle...

Chacun explique qu'il voudrait bien mais qu'il ne peut pas et personne ne veut endosser la responsabilité. Aujourd'hui, on a non seulement un statu quo (le chantier de démolition n'est pas amorcé) mais on a aussi un effet domino de déstabilisation d'autres immeubles, c'est pourquoi nous avons évacué le 15 à titre préventif en avril dernier . On a en quelque sorte la double peine. Nous avions envoyé, le 24 avril dernier, un courrier à l'ensemble des assureurs pour leur demander de faire bouger les lignes, force est de constater que rien ne s'est passé. Donc aujourd'hui, on dit : ça suffit ! Nous allons envoyer, d'ici la fin de la semaine, des lettres de mise en demeure pour les assureurs du 19 et du 21.

"La situation n'a que trop duré" s'impatiente Olivier Geffroy © Radio France - Anne Oger

Sur quoi portera cette mise en demeure ?

Sur deux aspects. D'abord, pour consolider les numéros qui sont en périphérie du sinistre, c'est-à-dire les 15 et 23 de la rue de Bourgogne, et le 16 de la rue des 4 fils Aymon. Il faut étayer ces bâtiments, et stopper tout effet domino, c'est fondamental. Et puis, évidemment, on va les mettre en demeure pour remplir leur obligation de démolition sur les 19 et 21. Par ce biais-là, et même si nous ne maîtrisons pas tous les leviers, nous espérons accélérer le calendrier.

Ne craignez-vous pas au contraire que ce soit le début d'un processus judiciaire extrêmement long ?

C'est un risque, c'est certain. Si dans un délai d'un mois - peut-être moins, nous regardons cela - les assureurs n'ont toujours pas réagi, nous devrons saisir en référé-injonction le tribunal judiciaire ; l'audience aurait lieu au mieux en septembre, avec la possibilité que soient ordonnées une expertise, puis une contre-expertise, nous sommes bien conscients que cela peut prendre beaucoup de temps. Mais on espère que cette mise en demeure finisse par convaincre les assureurs qu'il faut vraiment trouver une solution. Parce qu'il y a un sentiment croissant et légitime d'exaspération et de colère chez les riverains, cela fait 18 mois que tout le quartier est bloqué.

Ce qui bloque aussi, c'est le coût de la démolition qui s'annonce très élevé ?

C'est vrai, le coût a même été réévalué à la hausse, car on sait désormais qu'il y a de l'amiante dans les immeubles : il faut compter environ 1,5 million d'euros pour la démolition de chaque immeuble. Mais d'un autre côté, il ne faut pas oublier que les assureurs ont touché des cotisations, qu'il existe un dispositif financier lié à l'état de catastrophe naturelle reconnu pour le 19, le 21 de la rue de Bourgogne mais aussi pour le 16 de la rue des 4 fils Aymon. Tout cela existe, maintenant, il faut y aller.